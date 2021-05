Ecco per voi l’anticipazione dell’oroscopo per domani Lunedì 10 Maggio 2021. Cosa avranno in riserbo le stelle per tutti i segni zodiacali? Scopriamolo con l’oroscopo completo per domani.

Ariete

Inizio settimana molto difficoltosa per molti di voi. Vi siete leggermente riposati nel weekend ma non abbastanza. In amore preparatevi a degli scontri con il partner in serata

Toro

Qualcosa sta cambiando. Giove non è più sfavorevole e questo vi darà la forza ed energia per affrontare le diverse sfide che vi si presenteranno in giornata.

Gemelli

Siete molto energici e positivi in questo lunedì 10 Maggio e riuscirete ad ottenere tutto ciò che avevate prefissato. Nel lavoro dovrete impegnarvi al massimo, soprattutto nel pomeriggio quando avrete gli occhi di tutti puntati addosso.

Cancro

Qualcosa non va, forse la colpa è del partner che ultimamente è molto assente. Cercate di capire il motivo di questa sua assenza mentale. In arrivo una settimana molto stressante.

Leone

Giornata impegnativa per l’amore quella di domani lunedì 10 Maggio. Cercate di non complicare le cose in famiglia. Un problema sentimentale rischia di rovinare un bel rapporto che hai costruito.

Vergine

Vergine, domani, secondo l’oroscopo di lunedì 10 Maggio, avrai bisogno di ritrovare la pace con te stesso prima di concentrarti su gli altri. Nel lavoro arriveranno presto tante novità.

Bilancia

Bilancia, siete una forza della natura e domani, come non mai, grazie alla presenza stabile di Giove nel vostro cielo, riuscirete a dominare. Dominare nel senso letterario, dovrete superare una grande prova e ne uscirete super vincitori.

Scorpione

Cercate di cambiare qualcosa. Siete stufi di questa vita e di quello che vi sta intorno. Forse è il momento ti tirare una linea e ricominciare tutto da capo.

Sagittario

Sagittario, non chiedere ed osare troppo in questa giornata. Non sei nella posizione di dare ordini. Cerca di superare indenne questo lunedì e vedrete che già da Martedì andra meglio.

Capricorno

Evita scontri amorosi domani. Non sarà la giornata giusta per i sentimenti. Qualcosa non va, sta a voi cercare di capire cosa.

Acquario

Un ex amico si farà risentire. Prova a lasciare da parte orgoglio e sentimenti, vedrete che ritroverete un buon amico.

Pesci

La luna è opposta al tuo segno e questo vuol dire che avrete bisogno di una buona dose di fortuna per non rovinare un rapporto amoroso per colpa di qualcuno a voi molto vicino.