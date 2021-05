Ecco l’oroscopo di Branko per domani Lunedì 10 Maggio 2021. Una nuova settimana è ormai arrivata. Vuoi scoprire in anteprima consa ti accadrà nelle prossime ore? Dai uno sguardo all’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani attenzione a ciò che dirai e in quale contesto lo farai. Un amore è in dirittura di arrivo, concentrati su ciò che di buono ti ha portato e non avere rimpianti

Toro

Domani, secondo l’oroscopo di Branko per lunedì 10 Maggio, concentrati di più sulla tua famiglia. Ultimamente le cose non stanno andando benissimo e la colpa è anche la tua. Cerca di sistemare alcuni problemi legati ai soldi

Gemelli

Domani cerca di tentare la fortuna, la giornata è fortunata per te amico dei Gemelli. Cerca di non rovinare un rapporti di vecchia data per qualcuno che neanche conosci bene. Nel lavoro presto ci saranno tantissime novità.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani Giove è nel tuo cielo e questo ti favorirà in modo positivo. Un amore passato non è chiuso del tutto e domani lo scoprirai. Ragiona bene prima di prendere decisioni.

Leone

Domani le stelle ti saranno favorevoli nel lavoro. La settimana è appena iniziata e subito dovrai fare i conti con un piccolo problema burocratico. Nel lavoro ti stai impegnando molto ma senza risultati. Non mandare all’aria tutto quanto nuovamente.

Vergine

Domani sarà una giornata ricca di passione e amore. Stai attraversando di un periodo bellissimo e questo è anche merito del buon lavoro fatto sino ad ora. Nel lavoro cambiamenti positivi in arrivo.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai cercare di non tirare troppo la corda per quanto riguarda un problema di vecchia data. Non portare rancore e non guardarti indietro. Pensa al futuro.

Scorpione

Domani, con un Nettuno favorevole, riuscirai a far decollare una tua idea. Il momento è dei migliori, cerca solamente di correre al riparo immediatamente in seguito ad un problema che in serata insorgerà.

Sagittario

Domani secondo l’oroscopo di Branko, la giornata non sarà la più ideale per tentare la buona sorte. Sei un pò in difficoltà e questi problemi rischiano di mandarti k.o. Cerca di non arrenderti.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko domani massima cautela nel trattare un problema lavorativo. Un tuo collega sta bramando qualcosa alle tue spalle. Sta solamente a te adesso, cercare di correre al riparo.

Acquario

Domani dovrai avere particolare prudenza, sia in amore che nel lavoro. Le prossime ore saranno decisive per raggiungere un obbiettivo prefissato. Cerca di non rovinare un rapporto di amicizia..lui o lei tiene molto a te.

Pesci

Domani aria di cambiamenti in arrivo. Cerca di restare calmo e vedrai che in serata verrai ripagato per tutti i tuoi sacrifici. In amore la giornata non è delle migliori per fare il primo passo.