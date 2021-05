Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per oggi lunedì 10 Maggio 2021. Un’altra settimana è appena iniziata e Maggio procede velocemente. Vuoi scoprire cosa accadrà lunedì 10 Maggio 2021 per tutti i segni zodiacali? Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per oggi dedicato a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovrai cercare di combinare qualcosa di buono nel lavoro. Da qualche giorno che stai accusando un pò di stanchezza ma oggi è la giornata giusta per uscire allo scoperto con nuove idee. In amore ancora qualche difficoltà.

Toro

oggi dovrai cercare di concentrarti di più su te stesso e meno su gli altri. Hai bisogno di tirare un pò la corda per portare a tuo favore una situazione molto difficile. In amore sarà la giornata giusta per fare il primo passo.

Gemelli

oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox per questo lunedì 10 Maggio riuscirai a ritrovare la pace con te stesso. Tutto procede per il verso giusto, fai solamente attenzione di chi ti fiderai. Sei ancora stanco per poter fare il primo passo, rimani però concentrato e lascia passare ancora qualche giorno.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox oggi, la Luna è nel tuo cielo e questo significa, amico del Cancro, che i nuovi incontri sono possibili. L’anima gemella farà capolino nella tua vita, sta a te cercare di capire chi è.

Leone

oggi secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, dovrai cercare di restare calmo per quanto riguarda una situazione che da qualche tempo è a tuo sfavore. Economicamente non è un buon periodo ma con la giusta grinta riuscirai ad uscirne.

Vergine

oggi giornata positiva per i sentimenti. Stai attraversando un periodo cupo della tua vita. Cerca di mostrare grande determinazione e vedrai che riuscirai a superare anche questo. In amore arriveranno finalmente belle notizie ma attenzione a commettere passi falsi.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà un lunedì anomalo. In mattinata le cose andranno bene ma nel pomeriggio potrebbe andare tutto a rotoli. Cerca di non commettere errori di valutazione.

Scorpione

oggi e per tutta la settimana, Giove sarà dalla tua parte. Concentrati e vedrai che con la giusta spinta, riuscirai a concludere un buon affare. Un amico sta cercando di mettersi in contatto con voi, non deludetelo anche questa volta.

Sagittario

oggi giornata positiva per i sentimenti. Stai attraversando un periodo di transizione, con la giusta determinazione riuscirai a voltare pagina scordandoti del passato. Nel lavoro presto tante novità, cerca solamente di non rovinare tutto nuovamente.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox oggi tutto andrà per il verso giusto, nonostante hai la Luna contro. Evita incomprensioni e discussioni, non fanno bene alla coppia.

Acquario

oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox per Lunedì 10 Maggio, un problema famigliare rovinerà la tua mattinata. Da un pò ti senti in balia degli eventi, cerca di resistere almeno fino al 20 Maggio. Da quel momento le cose andranno meglio.

Pesci

oggi comincerà una settimana decisiva per l’amore e i sentimenti. Ti aspettano giornate difficili, ma se riuscirai ad uscirne indenni vedrai che riuscirai a trasformare un sogno in realtà. Continua così!