Ecco l’oroscopo di Branko per Oggi Martedì 11 Maggio 2021. Questa nuova settimana sta trascorrendo velocemente e siamo arrivati già a martedì. Vuoi scoprire in anteprima consa ti accadrà nelle prossime ore? Dai uno sguardo all’oroscopo di Branko per Oggi, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko Oggi sarà una di quelle giornate in cui non hai voglia di fare nulla. Concediti una serata per te stesso e libera la testa da tutti i pensieri.

Toro

Oggi , con Nettuno nel cielo dei Gemelli, ti aspetta una giornata molto difficoltosa in amore soprattutto se il tuo partner è appunto dei Gemelli. Ci saranno litigi e incomprensioni, cerca solamente di non esagerare con le parole.

Gemelli

Oggi secondo l’oroscopo di Branko tutto filerà liscio. Evita solamente di avere appuntamenti importanti di lavoro, per quello c’è tempo tutta la settimana. In amore qualcosa comincerà a muoversi.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko Oggi ci saranno dei cambiamenti. Questi potranno essere sia lavorativi che sentimentali. Cerca di evitare ripensamenti per non rovinare tutto ciò che di buono avete fatto finora.

Leone

Oggi secondo l’oroscopo di Branko, dovrete concentravi di più su qualcosa che esiste ed è ben visibile anzichè puntare tutto su qualcosa di astratto. Evitate incomprensioni in serata che potrebbero farvi innervosire.

Vergine

Oggi giornata di martedì favorevole per il lavoro. Siete carichi e pieni di energia. Chissà se non riuscirete a far colpo ( professionalmente parlando) sul vostro datore di lavoro.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko Oggi sarà una giornata dove dovrete dedicare più tempo al partner. Da qualche settimana siete assenti e poco propositivi, evitate di creare litigi per questioni che puoi risolvere facilmente.

Scorpione

Oggi, merito una bellissima Luna, saranno favoriti i nuovi incontri. Evita solamente di riprovarci con un ex partner, non è quella la strada giusta verso la felicità

Sagittario

Oggii nati in Sagittario potrebbero ritrovare la pace che un tempo avevano. In amore qualcosa comincerà a muoversi anche grazie a questa splendida luna. Se ancora non ti sei dichiarato fallo Oggi, è la giornata giusta.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko Oggi attenzione a non commettere errori nel lavoro. Avrete gli occhi di colleghi e del vostro capo puntati addosso, cerca di reggere la pressione. Il risultato sarà formidabile.

Acquario

Oggi, se stai cercando lavoro, sarà il martedì giusto per provarci. Giove è nel segno e ti aiuterà in questa impresa. Cerca in amore di non fare scelte sbagliate Oggi, al massimo rimanda qualsiasi decisione.

Pesci

Oggi evita incomprensioni amorose e solamente così riuscirai a risolvere alcuni problemi amorosi che da tempo vi affliggono. Nel lavoro tante novità in arrivo