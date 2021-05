I pancakes sono sempre apprezzati e buoni da mangiare. Si mantengono molto bene anche in freezer e non tutti sanno che questi dolci da colazioni possono diventare dei secondi piatti gustosi. Adesso scopriamo quindi come preparare dei pancakes buonissimi, dietetici e addirittura anche vegani. In soltanto 15 minuti potrai mangiare pancakes squisiti grazie a questa ricetta.

Ingredienti per 6-8 persone

200 g di spinaci;

200 ml di latte (va bene anche il latte di soia per i vegani);

un etto e mezzo di farina;

fecola di patate;

lievito;

olio d’oliva e sale.

Procedimento di questa ricetta semplice e gustosa per pancakes dietetici

Prendiamo i spinaci e frulliamoli in una bacinella. Aggiungiamo olio, sale e latte. Una volta sminuzzati aggiungiamo farina e fecola di patate. A questo punto mischiamo e avremo un composto omogeneo di un verde acceso.

Eliminiamo eventuali grumi, inseriamo il lievito e continuiamo a girare. Utilizziamo se ne abbiamo delle fruste elettriche.

Adesso passiamo alla cottura. Mettiamo una pallina d’impasto in una padella antiaderente creando prima però un leggero strado d’olio. Cuciamo a fuoco lento per qualche minuto girando di tanto in tanto.

Facciamo freddare e serviamo i nostri incredibili pancakes dietetici e vegani fatti con questa incredibile ricetta.

Se vogliamo lasciare tutti i nostri amici sbalorditi, inseriamo anche farina di ceci nell’impasto.

Abbiamo appena preparato un secondo piatto gustoso fatto con una ricetta molto semplici. Sono una buona idea se invitiamo gente a cena e vogliamo sbalordirli con un piatto speciale che difficilmente hanno mangiato da qualcun altro. L’unico accorgimento riguarda la cottura. Non far stare per più di 15 minuti l’impasto a cuocere. Rischi di bruciare tutto quanto e il sapore non sarà quello che dovrebbe essere.

Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuta questa ricetta. Vi aspettiamo prossimamente con altre gustose ricette direttamente qui sul nostro sito. Buon appetito a tutti