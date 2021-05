Ecco l’oroscopo di Branko per oggi Mercoledì 12 Maggio 2021. La settimana sta correndo velocemente, siamo arrivati già a Mercoledì. Vuoi scoprire in anteprima consa ti accadrà nelle prossime ore? Dai uno sguardo all’oroscopo di Branko per oggi , liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko oggi attenzione a dei piccoli acciacchi di salute. In amore le cose vanno benissimo, cerca solamente di non affrontare discussioni importanti oggi .

Toro

oggi , secondo l’oroscopo di Branko per Mercoledì 12 Maggio 2021, dovrai concentrati di più sul lavoro. Avrai gli occhi di tutti puntati addosso, non puoi permetterti passi falsi. Ascolta il tuo cuore.

Gemelli

oggi evita discussioni amorose, la Luna non è proprio favorevole e potresti rischiare di mandare tutto all’aria. La fortuna presto busserà alla tua porta.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko oggi Venere è in buon aspetto e questo ti aiuterà ad affrontare piccoli problemi lavorativi. In amore qualcosa inizierà a muoversi evita solamente di non fidarti di un ex partner.

Leone

oggi le stelle ti incoraggeranno ad approfondire una conoscenza nata da poco, non mollare e vedrai che alla fine ne uscirai vincitore. Ottime notizie nel lavoro.

Vergine

oggi sarà una mercoledì, secondo le previsioni di Branko, non proprio eccezionale per i sentimenti. Se stai uscendo da una relazione ci saranno tensioni. Mattinata nervosi per una questione economica.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko oggi tutto fa pensare che ci saranno novità amorose. La Luna è in bell’aspetto così come Nettuno. Anche i single potranno dire la propria

Scorpione

oggi , secondo l’oroscopo di Branko per mercoledì 12 Maggio, le cose andranno benissimo nel lavoro. Ci sarà qualche tensione con un collega ma nulla di preoccupante. Con la giusta sintonia riuscirai a fare grandi cose.

Sagittario

oggi i nati in Sagittario che stanno vivendo una crisi in amore, riusciranno a ricucire e ritrovare la passione. Provate a cambiare qualcosa nella vostra vita e le cose andranno ancora meglio.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko oggi dovrai fare attenzione se stai vivendo una relazione parallela. Potresti lasciare tracce e il tuo partner potrebbe scoprirti. Nel lavoro sarà la giornata giusta per voltare pagina.

Acquario

oggi secondo l’oroscopo di Branko per l’acquario, riuscirai a far partire un progetto importante. Hai tanti sogni e molta voglia, vedrai che il mese di Giugno ti porterà tante novità soprattutto economiche.

Pesci

oggi secondo l’oroscopo di Branko, la Luna sarà la protagonista di questo Mercoledì. Non cercare a tutti i costi di farti notare da una persona speciale, se è vero amore lei verrà da voi!