Oggi parliamo di un altro piatto buonissimo e facile da preparare: Le polpette di zucchine. Ecco la ricetta originale e classica. Ti daremo consigli e suggerimenti per preparare al meglio queste fantastiche polpette con la ricetta della nonna.

Il procedimento è per preparare delle polpette di zucchine fritte, se volete renderle più leggere, potete utilizzare il forno anziché friggere. Il procedimento è semplice, basta semplicemente grattugiare le zucchine ed unirle ad altri ingredienti. Ci sono molte versioni, quella con il prosciutto cotto o salume all’interno oppure quella con mozzarella o formaggio. Sta a voi decidere e dipende da quanto vuoi rendere saporite le vostre polpette di zucchine.

Partiamo subito con gli ingredienti.

Ingredienti

4 zucchine

4 fette di pancarrè

2 uova

4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

latte qb

pangrattato qb

sale qb

1 l di olio di arachide per friggere

Come fare le polpette di zucchine

Prendiamo le nostre 4 zucchine, laviamole bene sotto acqua corrente e asciughiamole. Facciamo attenzione ad eliminare le due estremità. Grattugiamole con una grattugia a fori grossi. Trasferite il risultato ottenuto in un canovaccio e strizzate bene per eliminare tutta l’acqua in eccesso. Mi raccomando di asciugarle bene, se è presente troppa umidità rischiate di far diventare il vostro impasto troppo morbido.

Adesso prendete le fette di pancarrè e immergetelo nel latte. Strizzatelo e bene e riducetelo in pezzettini. Adesso aggiungete le zucchine insieme alle 2 uova e al parmigiano grattugiato.

Amalgamate con entrambi le mani, bene l’impasto. Formate quindi delle polpette staccando piccoli pezzi dall’impasto.

Adesso passate le polpette ottenute nel pangrattato e friggete in olio di arachide caldo. A questo punto potete anche infornarle se decidete di preparare un piatto più light. Una volta dorate, scolate le polpette con un mestolo su della carta assorbente per far asciugare tutto l’olio in eccesso.

Salate nuovamente e servite le vostre polpette di zucchine calde. I vostri ospiti rimarranno senza parole da tanta bontà.