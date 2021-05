Una nuova settimana sta iniziando, ecco quindi l’oroscopo completo per domani Lunedì 17 Maggio 2021. L’oroscopo è per tutti i segni zodiacali e prenderà in esame l’amore, il lavoro e la fortuna. Buona giornata

Ariete

Giornata di domani non proprio formidabile per l’amore, cercate di non correre troppo se avete iniziato da poco una relazione

Toro

Domani, secondo le stelle, il lunedì vi metterà a dura prova. In amore le cose non vanno bene cercate di dedicare più tempo al partner.

Gemelli

Domani favorevole per i Gemelli. Nel lavoro arriveranno soddisfazioni in seguito ad un buon lavoro che hai finito in modo splendido.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo completo di domani, lavora di più sulla tua autostima. Non puoi permetterti di trasmettere insicurezza, soprattutto in questo periodo fondamentale per te.

Leone

Domani qualcosa di bello potrebbe accaderti, cerca di non correre troppo e fai le cose con attenzione. Fortuna in arrivo in serata.

Vergine

Domani Lunedì 17 maggio 2021, attenzione a non commettere passi falsi. Stai curando poco il tuo carattere e così rischi di essere troppo suscettibile.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di domani Lunedì 17 Maggio, in amore le cose andranno alla grande. Siete una forza della natura e il partner sarà contento di avere al tuo fianco una persona come te.

Scorpione

Domani, farete progressi per quanto riguarda una situazione che sta andando troppo per le lunghe. Nel lavoro giornata decisiva per voi.

Sagittario

Domani i nati in Sagittario dovranno chiedere aiuto per superare un piccolo problema, lascia da parte l’orgoglio e fai quella telefonata.

Capricorno

Come indica l’oroscopo completo di domani, in amore tutto andrà per il verso giusto e nel lavoro arriverà una chiamata importante. continuate così.

Acquario

Domani giornata fantastica per voi. Cercate di non rovinare un buon rapporto appena iniziato.

Pesci

Domani giornata di Lunedì 16 Maggio fondamentale per il tuo futuro. Lascia da parte tutti gli impegni e dedicate tempo e risorse su questo progetto.