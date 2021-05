Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 17 Maggio 2021. Una nuova settimana è iniziata. Vuoi scoprire in anteprima consa ti accadrà nelle prossime ore? Dai uno sguardo all’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Da non perdere: Da non perdere: Chi è Branko

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani cerca di non farti prendere dall’ansia in seguito ad un piccolo problema sul lavoro. Ti aspetta una serata di passione

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Toro

Domani, con la Luna nel segno, dovrai cercare di dedicare più tempo ad approfondire una relazione appena iniziata. Nel lavoro splendide notizie

Gemelli

Domani mettiti in gioco, vedrai che alla fine riuscirai nel tuo obbiettivo. Attenzione alle bugie del partner

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani la Luna non favorevole ti provocherà tensioni in amore. Cerca di aggiustare un malinteso appena nato

Leone

Domani le stelle ti incoraggeranno ad approfondire un eventuale disagio. Indaga sul tuo passato, forse se sistemerai qualcosa le cose potrebbero cambiare

Vergine

Domani inizierà una settimana molto difficile per voi. Cercate di non compromettere una questione di natura economica che adesso potrai sistemare prima che sia troppo tardi

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani la giornata ti regalerà emozioni a non finire. In amore incontrerai una persona speciale. Nel lavoro in arrivo novità

Scorpione

Domani, merito una bellissima Luna dovrai cercare di fare il primo passo. Non dedicare troppo tempo ai tuoi amici, il partner ne sta risentendo

Sagittario

Domani i nati in Sagittario dovranno concentrarsi su un progetto a lungo termine. Comincia a gettare le basi per il successo

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko domani occorrerà la massima cautela. Tensioni di troppo in amore potrebbero portarti a fare scelte radicali

Acquario

Domani calma e sangue freddo. Ti prenderai un bel spavento ma sfrutta questa occasione per avere un riscatto emotivo

Pesci

Domani concentrati ad approfondire un’ amicizia appena nata. Potrebbe rivelarsi qualcosa di più importante