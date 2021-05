La cheesecake alle fragole è una delle tante varianti del dolce americano più conosciuto e diffuso al mondo. Viene preparata con una base molto semplice di biscotti secchi e burro.

La crema è fatta con formaggio Philadelphia e panna e il tutto viene poi cotto in forno per la presenza di uova e farina nell’impasto della crema.

Ingredienti

400 gr di ricotta di mucca

250 gr di Philadelphia

250 gr di biscotti secchi

150 gr di zucchero

150 gr di burro

3 cucchiai di farina 00

50 ml di panna liquida

4 uova

400 gr di fragole

1 bacca di vaniglia

250 gr di marmellata di fragole

Per iniziare a preparare la cheesecake alle fragole, come prima cosa sminuzzate finemente i biscotti in un mixer fino ad ottenere una farina. In questa ricetta sono stati utilizzati i famosi digestive della McVities, in realtà potete utilizzare qualsiasi biscotto secco, anche se i Digestive rimangono senza dubbio i migliori nella preparazione della cheesecake.

Sciogliete a fuoco basso il burro in un pentolino, quindi versatelo nei biscotti e amalgamate per bene.

Prendete una tortiera a cerniera (le dosi di questa ricetta si riferiscono ad una da 24 cm), ricoprite il fondo con un foglio di carta forno e versateci dentro la granella di biscotto. Questa sarà la base della vostra cheesecake alle fragole.Con l’aiuto del dorso di un cucchiaio, compattatela fino a formare uno strato uniforme di circa 1,5 cm. Mettete la tortiera in frigo, mentre preparate la crema.

Aprite la bacca di vaniglia e togliete i semi neri. Mettete bacca e semi in una ciotolina con la panna (liquida). In una ciotola mettete il Philadelphia, la ricotta, la farina e lo zucchero. Fate attenzione a setacciare la ricotta, altrimenti si formeranno i grumi.

Amalgamate per bene fino ad ottenere una crema liscia e omogenea, la parte più importante per la cheesecake alle fragole.

Riprendete la panna, togliete la bacca di vaniglia e amalgamateci una alla volta le uova. Finite le uova, unite il composto alla crema di ricotta e Philadelphia. Amalgamate per bene.

Riprendete la tortiera con la base di biscotto dal frigo e versateci dentro la crema.

Livellate per bene e infornate a 160 °C per 75 minuti. Controllate che la base della vostra cheesecake alle fragole sia cotta con l’aiuto di uno stuzzicadenti prima di sfornare. Se tirandolo fuori è asciutto, la torta sarà cotta. Fate raffreddare a temperatura ambiente, quindi mettetela in frigo e preparate il topping di fragole.

Tagliate le fragole a pezzetti piccoli e scaldatele in padella con un paio di cucchiai di zucchero. Fate caramellare a fuoco dolce per pochi minuti, evitando di ridurle in una purea informe, quindi unite il barattolo di marmellata.

Amalgamate velocemente il tutto, spegnete la fiamma e fate raffreddare.

Riprendete la cheesecake dal frigorifero, versateci sopra la composta di fragole. Riponete nuovamente in frigo e lasciate riposare per un paio d’ore prima di servire.