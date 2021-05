Greta Scarano e carriera

Chi è Greta Scarano? Non tutti conoscono l’attrice del piccolo schermo che ha reso memorabili alcuni momenti della serie tv “Un posto al sole”. Greta infatti si è conquistata la sua popolarità passo passo, vediamo insieme da dove è partita.

La prima avventura cinematografica di Greta Scarano è del 2006 grazie ad un cortometraggio al quale seguono alcuni anni dopo, i film del 2014 come “I Liceali “e “Senza nessuna pietà” insieme a Pierfrancesco Favino.

Non tardano ad arrivare diversi ruoli nella serie come “R.I.S – Delitti imperfetti, Squadra Antimafia – Palermo oggi,” “Romanzo Criminale”…Ha partecipato anche alla serie tv “Il nome della rosa e a Non mentire.”

Ricordiamo però che per due anni è stata la Sabrina Guarini della soap opera “Un posto al sole,” sebbene recentemente nel 2021 l’abbiamo vista interpretare in tv Antonia Nicoletti, nell’ultimo episodio, Il metodo Catalanotti, de “Il commissario Montalbano”. In questa puntata Luca Zingaretti si innamora perdutamente di lei, tradendo la sua fidanzata storica Livia (Sonia Bergamasco).

Il 2021 vede Greta Scarano interpretare anche Ilary Blasi in “Speravo de morì prima”, serie tv che racconta la vita di Francesco Totti (interpretato da Pietro Castellitto). Inoltre è protagonista di “Chiamami ancora amore”, insieme a Simone Liberati.

Greta Scarano e vita privata

Greta Scarano nasce sotto il segno della Vergine a Roma, il 27 agosto 1986. Studia teatro, si forma sul campo come attrice e come musicista, dedicandosi alle percussioni e alla batteria. Maturità classica alle spalle, si iscrive a Scienze Politiche. Recita tra Italia e Stati Uniti in diversi videoclip e cortometraggi, prima di farsi notare tra i nomi di punta del cinema. Per due anni è stata presente nella soap opera Un posto al sole.

Attualmente la sua vita sentimentale

Greta Scarano vive due storie importanti: la prima con Michele Alhaique, attore e regista, e la seconda, storia molto romantica, al fianco del regista salernitano Sydney Sibilia.

Attualmente Sibilia è il suo compagno di vita. I due si sono conosciuti sul set di Smetto quando voglio – Masterclass, la passione è scoccata successivamente, in un incontro voluto dal caso. Su Instagram è molto attiva.