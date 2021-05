Il tiramisù alle fragole è una variante molto gustosa e fresca. Chi ha detto che il tiramisù è solo al caffè? Nel periodo primavera-estate risulta essere davvero il top se le fragole sono mature. La scelta dei biscotti per la preparazione del tiramisù è sempre una questione di gusto, quindi a voi la scelta, potete optare per i pavesini o i savoiardi.

Ingredienti

500 gr di fragole

500 gr di mascarpone

6 cucchiai di zucchero

4 uova

200 gr di pavesini o savoiardi

50 ml di alchermes

50 ml di acqua

1 limone

farina di cocco qb

Prendete metà delle fragole, lavatele e tagliatele a pezzettini piccoli. Mettetele in un recipiente e conditele con l’alchermes, il succo del limone, due cucchiai di zucchero e l’acqua fredda. Potete anche non mettere l’alchermes, qualora non lo gradiate. Lasciatele insaporire per circa mezz’ora.

Nel frattempo preparate la crema al mascarpone. Lavorate i tuorli con lo zucchero rimanente, quindi unite il mascarpone.

Montate gli albumi a neve ferma, poi incorporateli delicatamente alla crema al mascarpone, amalgamando con una spatola dal basso verso l’alto.