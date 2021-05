Il mondo delle criptovalute è sicuramente molto difficile da decifrare e soprattutto impossibile da prevedere. E’ chiaro però che si possono anche fare delle analisi sia nel breve che nel lungo periodo e proprio di questo ci occuperemo in questo articolo.

Innanzi tutto stiamo attraversando una fase molto complessa. Se qualcuno fa il paragone con quanto accaduto nel 2017 probabilmente ha ragione ma potrebbe anche avere torto. E’ vero infatti che Bitcoin ebbe praticamente la stessa caduta prima di innalzarsi verso la quota massima raggiunta proprio qualche mese fa ma è anche vero che in quegli anni il peso di possibili influencer non esistevano.

Ecco il motivo per il quale siamo davanti ad un momento probabilmente mai vissuto nel mondo delle criptovalute. Oggi sono veramente tantissime le scintille che possono dare il via ad una nuova ascesa di Bitcoin e di tutto ciò che gli gira intorno ma potrebbe anche accadere qualcosa di veramente incredibile.

Il motivo è dato dal fatto che molti personaggi noti, uno tra tutti Elon Musk, potrebbe senza alcun preavviso puntare dritto oltre che su Dogecoin anche su altre criptovalute. Probabilmente in questo periodo non sta avendo tanto peso il suo ritorno ai soliti tweet e con molta probabilità molte persone non gli danno più fiducia.

Il fatto però è che da un momento all’altro potrebbe uscire un nuovo “Elon Musk”. Tantissime sono le persone molto influenti nel mondo e se da qualcuno di questi dovesse uscire il nome di una qualsiasi criptovaluta questa potrebbe iniziare a percorrere una lunga strada positiva.

Il nostro è solamente un pensiero, logicamente, ma non è difficile possa accadere. Siamo nel mondo delle criptovalute ma siamo anche nel mondo dei meme coin. Proprio per questo motivo oltre ai tanti esperti che prima di investire un solo centesimo in una qualsiasi moneta ci pensano e ci studiano per diverso tempo è anche il caso di sottolineare che vi siano tante persone alle prime armi. Cosa potrebbe accadere se all’improvviso dieci milioni di persone dovessero spendere anche solo 100 euro per acquistare una criptovaluta che oggi costa pochi centesimi?

La previsione sulle criptovalute per Giugno 2021 è molto complicata da fare e difficilmente possiamo darvi informazioni su ciò che può accadere. Di certo continueremo a vedere tanti alti e bassi, ma sicuramente il mercato potrebbe nuovamente ricominciare a far parlare di sè in positivo.

Molte sono le criptovalute che hanno perso anche più della metà di quanto avevano conquistato e nella maggior parte dei casi tutte dipendono dall’incredibile discesa di Bitcoin. Adesso però potremmo essere davanti ad un nuovo scenario. Il mondo potrebbe anche cambiare e potrebbe essere anche arrivato il momento di iniziare ad avere una nuova regina delle Criptovalute.

Con tutto il rispetto per Bitcoin, che sicuramente farà molto parlare di sè magari arrivando nel giro di qualche anno a quota 200 mila dollari, potrebbe essere arrivato il momento di trovare un qualcosa di più accessibile a tutti e che nel giro di poco tempo può far arricchire tante persone.

Quale sarà la criptovaluta migliore di Giugno 2021

Anche in questo caso rispondere a questa domanda è molto difficile ma tutti gli indizi portano ad una forte crescita di Ethereum che è finalmente arrivata ad una vera e propria svolta. Sembra infatti che sia pronto ormai quel famoso passaggio che avverrà ad inizio del 2022 e che ci porterà ad Eth 2.0. Per questo motivo potrebbe dunque iniziare ad alzarsi proprio il prezzo di Eth in vista di un grande cambiamento epocale.