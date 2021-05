Inizia una nuova avventura per Giornal. Abbiamo deciso infatti di puntare la mira sul mondo delle criptovalute e per questo motivo quotidianamente troverete tutte le informazioni più importanti. Dalle novità legate ad Elon Musk, che ha ripreso con i suoi tweet a smuovere sia Bitcoin che Dogecoin, alle varie notizie che arrivano dalla Cina fino alle sconvolgenti tassazioni americane. Questo ed altro ancora solo su Giornal.it, il sito di riferimento per le criptovalute.

Vediamo dunque una breve analisi di quella che è stata la giornata odierna, 25 Maggio 2021, per capire come le varie cripto si stanno muovendo dopo il crollo generale della scorsa settimana. Durante la giornata di oggi infatti è stata Holo (HOT) ad avere un grosso incremento. Addirittura +31% per la moneta che fino a ieri valeva 0,0057€ e che ha toccato addirittura gli 0,008€ questa mattina. Adesso il suo valore, nel momento in cui scriviamo, è di 0,0075€.

Secondo posto per Ethereum Classic che nei mesi scorsi ha fatto veramente tanto parlare di se con grossissimi incrementi di prezzo. Solamente all’inizio di questo anno valeva poco meno di 5 euro ed oggi è arrivata a quota 68€. Non siamo ancora ai massimi di inizio Maggio quando ETC era addirittura salita fino a 145 euro. Insomma, può ancora essere una delle criptovalute da acquistare.

Terzo posto per una delle rivelazioni di questi ultimi giorni. Stiamo parlando di Huobi Token che dopo aver raggiunto il proprio massimo storico di 32€ il 10 Maggio era scesa toccando i 10 euro ed oggi grazie ad un incremento del 19% è tornata a stare sopra i 13 euro. Anche in questo caso da tenere in considerazione ma difficile da acquistare dato che stiamo parlando della moneta di Exchange estero e per questo motivo non è listata in tantissime app quali Coinbase o Binance.