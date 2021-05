Shiba Inu è probabilmente una delle criptovalute più famose e su di essa stanno girando veramente tantissime previsioni. Probabilmente dopo ciò che è accaduto con Dogecoin moltissime persone sperano di poter fare un vero e proprio colpo.

Andiamo subito ai fatti e capiamo di cosa stiamo parlando. Qualche anno fa infatti venne creata la prima meme coin, ovvero Dogecoin. All’epoca il suo valore era più vicino allo 0 che al singolo centesimo ma oggi, incredibilmente, il valore di Dogecoin è veramente incredibile. Era addirittura arrivato al massimo di circa 70 centesimi di dollaro e se ne è discusso così tanto che probabilmente è impossibile non conoscerla.

Dall’altra parte abbiamo Shiba Inu (SHIB) che è stata creata proprio come una vera e propria contromossa nei confronti di Dogecoin. Entrambe, almeno attualmente, non servono assolutamente a nulla anche se Doge è stata più volte elogiata da Elon Musk e proprio per questo motivo ha raggiunto valori molto elevati. Tutt’ora infatti sembra che il proprietario di Tesla sia al lavoro con i developer della meme coin per renderla una vera e propria criptovaluta.

Tornando a parlare di Shiba Inu l’interesse è veramente molto elevato perchè molte persone sperano che quest’ultima possa seguire le orme di Doge. Attualmente il suo valore, così come abbiamo già detto, è veramente bassissimo e comprarne anche solo 1 euro potrebbe significare, tra qualche tempo, avere tra le mani una vera e propria fortuna. Ma, attenzione, non è tutto oro ciò che luccica.

Shiba Inu: analisi e previsioni nel breve e lungo periodo

Come già abbiamo detto innanzi tutto Shiba Inu non serve assolutamente a nulla. E’ semplicemente un gioco inventato da un gruppo di informatici che volevano creare un antagonista alla più conosciuta Dogecoin. Seppur un gioco sta comunque facendo il suo percorso e per questo motivo non possiamo escludere un aumento del valore di Shiba Inu.

Proprio in questi giorni se ne sta discutendo sempre di più e tutto nasce dal fatto che tale moneta virtuale potrebbe essere listata su Coinbase. Probabilmente solo una notizia del genere potrebbe essere la causa per la quale questo meme coin arrivi a valere almeno un centesimo di dollaro.

A meno che, infatti, non scenda in campo qualche particolare influencer come lo è stato, e continua ad esserlo, Elon Musk per Dogecoin, infatti questa moneta non potrà mai aumentare il proprio valore. Secondo le nostre previsioni di Shiba Inu, comunque, le possibilità non sarebbero pari a zero.

Oltre al possibile ingresso su Coinbase, cosa che potrebbe realmente far fare un incredibile salto a Shib, i developer sono al lavoro per creare un sistema di scambi e di stake che potrebbe dare veramente tantissimo. Potrebbe dare un vero e proprio utilizzo a Shiba Inu. Se così fosse non ci vergogneremmo a pensare che Shiba Inu potrebbe veramente arrivare ad un centesimo di dollaro. Cosa impensabile, ma non impossibile.

Comprare Shiba Inu

Non tutti sanno che comprare Shiba Inu è molto semplice. Vi basterà infatti essere registrati, o creare un account, su Crypto.com e da lì procedere poi all’acquisto della criptovaluta.

