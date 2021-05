Clamoroso Enjin Coin: +40% in poche ore. Valore, previsioni e dove comprare

Enjin Coin è sicuramente la criptovaluta che sta facendo parlare proprio in queste ultime ore. Il suo valore infatti è cresciuto in maniera veramente esponenziale. Solo ieri sera valeva meno di 1 euro ed oggi è arrivato a toccare addirittura 1,43€.

Ultime notizie sulle Criptovalute

Cosa è Enjin Coin

Anche in questo caso stiamo parlando di un token Ethereum che viene utilizzato per la creazione in maniera più semplice di contenuti da gioco ed anche di economie che sono basate su risorse virtuali. Questa piattaforma, Enjin, ha l’obiettivo di posizionare tale blockchain come una vera e propria spina dorsale dei prossimi ecosistemi di gioco.

Previsioni Enjin Coin

Il valore attuale di Enjin Coin non è ancora il massimo raggiunto. Infatti solo un mese fa circa era addirittura triplicato. La cripto aveva raggiunto quota 3,36€ e probabilmente dopo il brusco temporale che si è riversato sul mondo delle criptovalute potrebbe essere arrivato il momento di ritestare determinati valori.

Dove comprare Enjin Coin

Diversi sono gli exchange di Criptovalute che hanno in lista Enjin Coin ma sicuramente tra i tanti il più sicuro è Coinbase. L’app per eccellenza che serve per creare un wallet di criptovalute si può tranquillamente scaricare sul proprio smartphone sia se si è in possesso di Android sia di iOs. Inoltre è disponibile anche la versione web.