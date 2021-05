Criptovalute, è il momento di NEXO: incredibile guadagno in 24 ore!

Le criptovalute non perdono mai il modo di far parlare di se ed anche se siamo in una parte dell’anno in cui sono più le discese che le salite, oggi Nexo è riuscita a portare a casa un grande risultato. Solo durante la giornata di ieri infatti il suo valore si aggirava intorno ad 1,46€ ed in poco meno di 24 ore è tornata a registrare un importante massimo settimanale a 2 euro e 29 cent.

Cosa è Nexo

Partiamo dal dire che Nexo è un innovativo operatore Fintech che ha come obiettivo quello di portare delle soluzioni bancarie all’interno del mondo delle criptovalute. E’ nato nel 2018 ed ha ormai raggiunto più di 1 milione di clienti in oltre 200 nazioni.

La sua quotazione risale agli inizi del 2018 quando Nexo partì da circa 15 centesimi di euro per scendere subito a 4 centesimi. Anni di oscillamento tra i 4 cent ed i 20 cent prima del boom di inizio anno quando in poco meno di una settimana è arrivato a quota 0,50€.

Da quel momento è stata una continua escalation che aveva addirittura portato Nexo a valere 3,35€ prima del crollo totale che lo aveva riportato intorno ad 1,5€. Proprio nelle ultime 24 ore una importante risalita ha permesso a questa criptovaluta di tornare a valori importanti superando anche i due euro.