Holo, continua il boom: nuovo 30% in un giorno. Ecco valore e dove comprare

Holo continua a far tanto parlare di se. Probabilmente la criptovaluta che in questo momento sta performando meglio di tutte ha ancora una volta proseguito una grande scalata. Al momento il valore attuale di Holo (HOT) è 0,0083 ma i suoi massimi sono stati anche quelli dei 2 centesimi di euro ad inizio Aprile.

Ultime notizie sulle Criptovalute

Ultime notizie sulle Criptovalute

Cosa è Holo (Hot)

Holo è un token basato su Ethereum che genera Holo, una piattaforma peer-to-peer che serve per le app della Holochain. Gli utenti che ospitano queste varie applicazioni ricevono Holo in omaggio.

Come comprare Holo (Hot)

Acquistare Holo è molto semplice. Vi basterà avere un account su Crypto.com e da lì potrete facilmente gestire il vostro portafogli acquistando le criptovalute alle quali siete interessati.

