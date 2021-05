Criptovalute, incredibile boom per Chiliz: prezzo, previsioni e dove comprare

In una giornata in cui sembra esserci un nuovo piccolo crollo possiamo vedere che Chiliz è tra le migliori criptovalute. Il suo valore è aumentato del 30% nel giro di ventiquattro ore passando dai 0,21€ di ieri al picco di qualche ora fa da 0,28€.

Cosa è Chiliz

Chilliz è un token basato su Ethereum che permette alle squadre di calcio ma anche alle varie società sportive di poter offrire ai propri fan un potere decisionale con dei fan token. La sua capitalizzazione di mercato è di un miliardo e mezzo di euro mentre il volume di 523 Mio €.

Chiliz: previsioni

E’ sicuramente da non sottovalutare il fatto che Chiliz abbia ripreso a correre. Le previsioni per questa criptovaluta non sono affatto negative e sono infatti tantissime le persone che tengono nel proprio wallet un bel po di monete.

Ad inizio Marzo il valore di Chiliz era addirittura arrivato a 0,75€ e non è detto che questo dato possa essere superato nel giro di poco tempo. Negli anni, invece, vi sono alcuni analisti che sottolineano come l’obiettivo di Chiliz possano anche essere i 3 euro.

Dove comprare Chiliz

Se sei interessato a comprare la criptovaluta Chiliz sei nel posto giusto. Per effettuare il tuo acquisto avrai bisogno di un wallet su Crypto.com e qui di seguito ti spiegheremo come fare.