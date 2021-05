Nessuno lo sapeva ma esiste un modo per ricevere Bitcoin gratis

Bene, oggi ci occupiamo di un argomento molto particolare: ricevere Bitcoin gratis. Esattamente, hai letto proprio bene ed è tutto vero. Non c’è nessuna fregatura. Esiste infatti una applicazione, o meglio un exchange, che ti permetterà di ricevere gratis 10$ in Bitcoin. Si tratta di Coinbase, l’app più famosa utilizzata come wallet di criptovalute. Andiamo a vedere all’interno di questo articolo di cosa si tratta e come si può ricevere questo buono omaggio.

Resta sempre aggiornato con le notizie che vengono pubblicate su Giornal.it grazie al nostro gruppo Telegram gratuito.

Cosa è Coinbase

Se sei nuovo nel campo delle criptovalute allora avrai bisogno di sapere cosa è Coinbase e come si utilizza. Stiamo parlando di un exchange, ovvero un’applicazione che ti permette di scambiare la valuta fiat in criptovalute. All’interno dell’app non troverai solamente Bitcoin ma tante altre monete come ad esempio Enjin Coin, della quale abbiamo parlato in qualche altro articolo.

L’app di Coinbase ci permetterà di usufruire, grazie anche alla partnership che abbiamo con l’app, di un bonus Bitcoin da 10$, che nello specifico sono circa 8.50€. Andiamo adesso a vedere come installare l’app e come ricevere, dunque, il nostro regalo.

Ricevere Bitcoin gratis

Sul nostro sito dedicato alle notizie sulle criptovalute troverai presto una guida approfondita all’uso di Coinbase. Oggi vogliamo iniziare a spiegarti come ricevere Bitcoin gratuitamente. La soluzione è veramente semplice, vediamo in che modo.

Innanzi tutto avremo bisogno di registrarci a Coinbase e per farlo dovremo utilizzare il nostro link affiliato attraverso il quale potremo presentarvi all’app per potervi successivamente sbloccare il bonus di Bitcoin. Per registrarti a Coinbase devi semplicemente cliccare sul link che trovi qui di seguito.

Registrati a Coinbase

Dopo aver aperto il link quella che trovi qui di seguito sarà la schermata che vedrai. Al momento procedi con la registrazione direttamente dalla pagina che ti si apre e non scaricare l’applicazione. Molte sono infatti le persone che immediatamente scaricano l’app e non riescono poi ad accedere al bonus di Bitcoin.

Inserisci dunque il tuo nome, il tuo cognome, la tua mail e la password. Spunta la casella per dichiarare che sei maggiorenne e quindi clicca sul tasto “Crea Conto”. A questo punto riceverai una mail di conferma per ultimare la tua registrazione a Coinbase.

Dopo aver ricevuto e confermato la tua mail potrai anche scaricare l’app di Coinbase. Sia che tu abbia un telefono Android o iOS la trovi direttamente nello store ed è chiaramente gratuita. Scarica ed installa sul tuo dispositivo l’applicazione ed effettua il login con i dati che hai appena inserito in fase di registrazione: indirizzo mail e password.

Ti verrà chiesto di convalidare il tuo conto e dovrai inserire un documento valido. Può bastare o la patente di guida o la carta d’identità. Alla fine del processo di verifica attendi qualche minuto o anche qualche ora prima che l’applicazione ti accetti all’interno del servizio.

Dopo che sei stato verificato su Coinbase potrai ricevere i tuoi Bitcoin gratis acquistando un minimo di 81€ in altre criptovalute. Come ti abbiamo detto all’inizio di questo articolo troverai una guida molto approfondita sull’utilizzo di Coinbase direttamente sul nostro sito.

Se invece vuoi sapere come acquistare criptovalute allora ti consigliamo l’ottima guida MasterCripto che in questi giorni sta aiutando tantissime persone ad entrare in questo nuovo mercato. Non serve infatti avere semplicemente dei soldi di lato per investire in cripto. Serve molto altro e ti viene spiegato, in maniera molto dettagliata, proprio su MasterCripto.