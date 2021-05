Qtum, un nuovo boom: ecco valore e dove comprarlo!

Nuovo innalzamento di prezzo improvviso per QTUM che in una giornata in cui quasi tutte le criptovalute hanno avuto buoni risultati ha dato il meglio di se. Solo 24 ore fa infatti il suo valore era sotto i 10 euro mentre oggi si trova addirittura ad 11,67€.

Il suo massimo è stato raggiunto all’inizio del mese di Maggio quando era addirittura tre volte tanto quello di oggi. Infatti QTUM era addirittura arrivato a quasi 30 euro ed aveva fatto la fortuna di quanti erano arrivati ad acquistare la cripto qualche tempo prima.

Immaginate infatti che a cavallo tra il 2020 ed il 2021 QTUM valeva poco meno di 2 euro. Un incremento veramente incredibile.

Cosa è QTUM

Qtum è una criptovaluta che viene utilizzata per effettuare delle transazioni sicure in tutto il mondo. Qtum, che è costruita su una blockchain ibrida, si distingue dalle altre valute simili proprio per questo motivo.

Dove comprare QTUM

Acquistare QTUM è molto semplice ed intuitivo. Avrete semplicemente bisogno di scaricare sul vostro cellulare, ed attivare, l’app Crypto per la quale trovate una guida all’installazione qui di seguito.