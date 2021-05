Shiba Inu, la novità che tutti stavano aspettando: valore alle stelle!

Shiba Inu è probabilmente la criptovaluta della quale si sta parlando molto di più in quest’ultimo periodo. Dopo l’exploit di Dogecoin avvenuto grazie ai vari tweet di Elon Musk adesso gli investitori stanno aspettando qualcosa che possa portare in alto anche Shiba Inu. In questo caso le cose sono un po più complicate ma sembra che si stia muovendo con passi da gigante verso risultati incredibili ed impensabili fino a qualche settimana fa.

Shiba Inu è nata per essere la concorrente numero uno di Doge e fin da subito ha dimostrato di poter seguire le sue orme, se non addirittura fare meglio. Fino a questo momento le è mancato semplicemente un importante influencer, come lo è stato Musk per Doge, che la potesse far arrivare fin da subito alle stelle.

Nulla però è perduto e per questo motivo la grande community di questo meme coin è ormai in attesa di quel grande giorno in cui il prezzo di Shiba Inu possa iniziare a salire e rompere le varie righe. Il progetto non è assolutamente insensato e vi sono due importanti novità che, nel caso in cui si trasformano in realtà, potranno portare Shiba Inu a valere molto più di quanto vale oggi.

Nel momento in cui scriviamo infatti il suo valore è molto vicino allo 0 ma due sono le cose sulle quali ci si sta basando in questo momento. In primis lo ShibaSwap, un vero e proprio ecosistema attorno a Shib che potrebbe fornire alla cripto un importante slancio verso il suo reale utilizzo. Questa notizia potrebbe far girare attorno a Shiba Inu un vero e proprio exchange.

La notizia più importante è invece la possibile quotazione di Shiba Inu su Coinbase. Probabilmente è questa la cosa che tutti stanno aspettando da giorni e, nel caso in cui dovesse avvenire, saremmo davanti ad un possibile incremento di valore impressionante. Si aprirebbero le porte a milioni e milioni di investitori in più di quelli che ci sono attualmente ed il traguardo del centesimo di euro, o anche di più, non sarebbe assolutamente un sogno.

Dove comprare Shiba Inu

Investire in questo momento su Shiba Inu è molto semplice. La criptovaluta infatti, nonostante non sia listata su Coinbase, si può trovare in vari altri exchange tra i quali Binance e Crypto. Proprio su Crypto.com potreste anche ricevere un buono iniziale di 25 euro grazie alla nostra partnership con il progetto. Qui di seguito trovate tutte le informazioni per scaricare l’applicazione sul vostro smartphone.