Quanto vale Bitcoin? La risposta lascia tutti senza parole

Ancora notte fonda per quanto riguarda il valore di Bitcoin e tantissime persone stanno veramente restando di sasso dinanzi a ciò che sta accadendo. In poco più di un mese infatti Bitcoin ha perso circa il 50% del suo prezzo.

Era infatti metà Aprile quando la criptovaluta per eccellenza era arrivata addirittura a valere 54 mila euro ed ora stiamo assistendo ad un crollo probabilmente senza precedenti. Diverse sono state le problematiche che hanno portato Bitcoin a scendere di prezzo e tra queste sottolineiamo il fatto che Tesla, la società di Elon Musk, non lo accetta più per i propri pagamenti.

Tra le altre cose vi sono anche i possibili ban della Cina, che spesso si è vista costretta ad eliminare le criptovalute dal proprio territorio ed ora sembra stia facendo sul serio. Inoltre anche le tematiche green hanno buttato un grosso carico su Bitcoin. Sembra infatti che la criptovaluta consumi veramente tantissima energia soprattutto in attività di mining.

Quanto vale Bitcoin?

Come abbiamo già detto era il 15 Aprile quando Bitcoin valeva addirittura 54 mila euro ma il dato che vi mostriamo oggi è molto differente da quello. Nell’ultimo mese il valore più basso è stato quello di 24 mila euro mentre il più alto di 33 mila circa.

Oggi, invece, Bitcoin vale 28.500 euro. Una cifra che sta comunque facendo molta gola a tantissimi imprenditori mondiali che si sono visti davanti una grandissima opportunità. Secondo vari esperti, infatti, il valore di Bitcoin potrebbe addirittura raggiungere i 500 mila euro e per questo motivo sono tantissimi i multimilionari che non hanno esitato nemmeno un attimo per fare scorta di criptovalute.