E’ un dato di fatto ormai che molte persone abbiamo nostalgia delle vecchie lire. Dall’entrata dell’Euro, la moneta unica europea coniata all’inizio dell’ormai lontano 2002, la nostalgia delle vecchie monete italiane si è fatta sempre più sentire e anche a livello di politica: qualche movimento ne ha infatti auspicato il ritorno, pur sapendo che ciò creerebbe sicuri problemi di inflazione all’economia. Chi è più attaccato al passato ha conservato delle vecchie lire, sapendo che un giorno queste potrebbero avere valore. Ma non bisogna sottovalutare l’Euro, la nostra attuale moneta: esistono infatti esemplari che valgono quasi una fortuna, come alcune monete da 2 euro. Controlla il tuo portafogli, se hai questi due euro… sei ricco! Scopriamo tutto in questo interessante articolo.

La moneta da 2 euro

Sono passati quasi vent’anni da quando la Lira è andata in pensione proprio per fare spazio all’Euro, la moneta unica europea. Al tempo molti cittadini ebbero non poche difficoltà con il passaggio di valuta, soprattutto quando lira ed euro erano al contempo in circolazione. Molto nota poi fu la sensazione del minor potere d’acquisto. Tra i vari tagli, molto criticata fu la moneta da 2 euro. Alla buona più o meno tutti cercano di fare il confronto con la lira, sostenendo in linea di massima come 2 euro valgano 4000 lire. E il valore, confrontato con le 1000 lire di carta di un tempo, ai più sembra un’incredibile svalutazione di una cifra che un tempo permetteva buoni acquisti ridotta ora a una moneta anche facile da perdere.

La moneta da 2 euro è stata ufficializzata nel 1999 e diffusa nel 2002 in Italia. E’ tanto disprezzata ma non tutti sanno che suoi diversi esemplari sono divenuti molto popolari. Il taglio da 2 euro viene osservato con grande attenzione per le sue numerose varianti, dedicate a eventi particolari come commemorazioni, omaggiati dalla Zecca di Stato con la coniazione di questa moneta. Ebbene proprio queste tirature limitate fanno la fortuna di una semplice moneta da 2 euro. Come ne abbiamo già parlato in precedenti articoli, proprio la tiratura limitata conduce alla rarità e all’unicità della moneta, che aumenta così il suo valore.

Le 2 Euro Grace Kelly

Controlla il tuo portafogli, se hai questi due euro… sei ricco! Devi fare caso se nelle tue tasche è capitata la 2 euro Grace Kelly. Si tratta della moneta da 2 euro più preziosa in assoluto, l’esemplare “Grace Kelly”, coniata nel 2007 dal Principato di Monaco in tiratura limitata. L’occasione fu l’omaggio alla nota e famosa attrice, moglie del Principe Ranieri di Monaco, morta tragicamente in un incidente stradale nel 1982. La 2 euro Grace Kelly è stata realizzata in occasione del venticinquesimo anniversario della scomparsa della principessa Grace e, nel corso degli anni, è diventata molto ricercata poiché prodotta in tiratura limitata di 20.001 esemplari. Il suo valore attuale è di 2500 euro. Chi la acquista riceve anche una confezione a cofanetto provvista di certificato di autenticità. E’ possibile trovare la presenza della 2 euro Grace Kelly sui siti online di aste ma bisogna fare molta attenzione ai falsi. La moneta comunque è la 2 euro più preziosa in assoluto.