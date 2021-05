Tre criptovalute per Giugno 2021: ecco quali dovresti comprare subito

Criptovalute Giugno 2021 – Il mondo delle monete virtuali è sempre più grande e tanta gente quotidianamente prova ad avvicinarsi investendo i propri risparmi. Spesso purtroppo, molte persone lo fanno pensando di poter guadagnare tanti soldi nel giro di poco tempo ma così non è. Bisogna infatti attendere prima di ottenere i veri risultati e da un giorno all’altro si potrebbe perdere tutto.

Per questo motivo esiste MasterCripto, un vero e proprio corso che insegna a comprare criptovalute ma non solo. Vi riesce a dare il giusto mindset per entrare all’interno di questo mercato e per il periodo lancio, sul sito web ufficiale www.mastercripto.it, è presente una promozione imperdibile. Ma adesso bando alle ciance e vediamo quali sono le criptovalute migliori per Giugno 2021.

Tenuto conto che questo non è un consiglio finanziario andiamo a vedere quali possono essere le criptovalute emergenti per il mese che sta per arrivare. Stiamo uscendo probabilmente da uno dei periodi più complicati della storia delle criptovalute. L’intero mondo delle monete virtuali ha vissuto forti shock dopo aver visto grandi massimi da parte sia di Bitcoin che delle varie altcoin.

Criptovalute Giugno 2021

Bene, ci siamo. E’ il momento di tirare fuori i tre nomi che potrebbero farci guadagnare veramente tantissimi soldi durante il mese di Giugno. Iniziamo sicuramente con alcune di quelle che hanno perso tanto valore in questo crash che dura ormai da metà Maggio. Sicuramente, se il nostro budget d’investimento dovesse essere elevato, una criptovaluta sulla quale puntare è Ethereum. Il suo valore è sceso quasi del 50% nel giro di una quindicina di giorni.

E’ vero che non potrà tornare ai massimi già a Giugno ma tutte le novità su Eth 2.0 potrebbero sicuramente iniziare a far crescere questa cripto e portarla a livelli veramente molto elevati.

Passiamo adesso al medio budget, quindi magari con un investimento di circa 500€. In questo caso potremmo puntare o su Ethereum Classic, che anche in questo caso ha veramente perso tanto di quello che aveva guadagnato da inizio anno: era passato dai 5 euro di Gennaio 2021 ai 120 euro di Aprile 2021. Attualmente si trova su un prezzo molto abbordabile sotto i 60 euro. Per questo motivo, se il vostro budget d’investimento lo permette, si potrebbe sicuramente puntare su una criptovaluta come Ethereum Classic.

Infine la grande scommessa che probabilmente i più esperti nel campo delle cripto odiano ma che potrebbe scoppiare da un momento all’altro. Ne abbiamo già parlato in altri articoli ed il mese di Giugno potrebbe tornare ad essere una grande consacrazione per Shiba Inu. Una criptovaluta creata per gioco e che vuole, come dicono i suoi sostenitori, “andare sulla luna”. Una sorta di DogeKiller che oggi vale veramente pochissimo e che anche con soli 20 euro potrebbe portare nelle vostre tasche centinaia di migliaia di euro in poco tempo.

Comprare Criptovalute: miglior Exchange

Diversi sono gli exchange di criptovalute e sicuramente i migliori sono Coinbase, Binance e Crypto.com. Le prime due cripto delle quali abbiamo parlato si trovano su Coinbase mentre Shiba Inu la potete trovare sia su Binance che su Crypto.