Elon Musk: età, moglie, figli, Bitcoin, Dogecoin e Twitter

Elon Musk è una delle persone più influenti del mondo oltre ad essere, secondo gli ultimi dati ufficiali, il terzo uomo più ricco al mondo. Fino a qualche tempo fa occupava la seconda posizione ma da quando Bitcoin ha iniziato la sua vertiginosa discesa ha perso una posizione. In questo articolo andiamo a scoprire tutto quello che devi sapere su chi è Elon Musk e perchè è così influente all’interno del mondo delle criptovalute.

Elon Musk: vita privata

Elon Musk è nato il 28 Giugno del 1971 ed oggi ha 49 anni. E’ sudafricano ed è nato a Pretoria. Ha ben sette figli ed è stato sposato per tre volte. Dal 2000 al 2008 con Justin Musk, dal 2010 al 2012 con Talulah Riley e dal 2013 al 2016 si era nuovamente sposato con quest’ultima. Adesso ha una fidanzata: Claire Elise Boucher, meglio conosciuta come Grimes. I due si sono conosciuti su Twitter ed hanno avuto un figlio: X Æ A-Xii.

Elon Musk e le criptovalute

Come abbiamo già detto Elon Musk è una delle persone più influenti nel campo delle criptovalute. Grazie ai suoi tweet infatti abbiamo assistito negli ultimi mesi a tanti alti e bassi delle maggiori cripto sul mercato.

Proprio a Gennaio aveva comunicato che avrebbe accettato Bitcoin per comprare Tesla e questa notizia aveva dato agli investitori una grande svolta: il valore di BTC infatti ha raggiunto nel giro di due mesi grandissimi risultati oltre a massimi storici. A metà Maggio si è iniziato però a discutere del fatto che Bitcoin inquina e per questo motivo Musk ha sottolineato che non avrebbe più voluto accettare questa criptovaluta per l’acquisto di Tesla, la sua casa automobilistica.

A questo punto Bitcoin è crollato ma Elon Musk ha sottolineato che non ha mai venduto le sue monete. Proprio per questo motivo resta ancora tra gli uomini più ricchi del mondo. Nel campo delle criptovalute il suo volto è molto conosciuto perchè è riuscito a portare in alto Dogecoin, un meme-coin che tra Gennaio e Maggio è riuscito a raggiungere addirittura i 0,75€. Questa cifra ha permesso a tantissime persone di fare veramente tantissimi soldi, considerato il fatto che fino ad inizio anno il suo valore era prossimo allo zero.

Elon Musk: Twitter e nuovi tweet di oggi

La popolarità di Elon Musk arriva dal fatto che ha un account Twitter molto seguito. E’ chiaramente una delle persone più influenti del mondo e sicuramente avere un account su questo social network gli permette di far sentire la sua voce ogni volta che vuole.

Qui di seguito puoi trovare l’elenco dei suoi ultimi tweet così da restare sempre aggiornato ogniqualvolta Elon Musk pubblica un nuovo post su Twitter.

