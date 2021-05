La criptovaluta Shiba Inu può farti diventare ricco? Ecco la verità

Shiba Inu è la criptovaluta che in questo momento sta facendo veramente molto parlare di se. Nonostante il periodo nero che sta vivendo l’intero mondo delle valute digitali sembra proprio che da un momento all’altro possa avvenire un incredibile rialzo per questa criptovaluta. Precisiamo, innanzi tutto, che questo articolo non è assolutamente un consiglio finanziario bensì punta ad essere solo informazione.

Cosa è Shiba Inu

Shiba Inu, per quanti non la conoscessero, è una criptovaluta nata per scherzo. E’ nata proprio qualche mese fa nel momento in cui il mondo intero assisteva al boom di Dogecoin, altro meme-coin che è stato molto pompato dai tweet di Elon Musk.

Shiba Inu ha però alcune differenze con Dogecoin. Innanzi tutto il suo valore è attualmente molto ma molto basso. Diversamente da Doge che è sempre sui 25 centesimi di euro da una ventina di giorni a questa parte, Shiba Inu vale molto meno: siamo più vicini allo zero assoluto che al centesimo di euro.

Detto ciò, però, non è un motivo per il quale non devi investire su Shiba Inu. Questa criptovaluta infatti, così come insegna anche la storia dei meme coin, non è un asset finanziario e potrebbe da un momento all’altro fare la fortuna di coloro che vi hanno scommesso sopra. In questo caso infatti non possiamo parlare di regole finanziarie bensì di vere e proprie scommesse se ci lasciate passare questo termine.

Previsioni Shiba Inu Criptovaluta

Come abbiamo più volte detto la criptovaluta Shiba Inu potrebbe fare le fortune di tantissime persone. Le possibilità non sono poi così tanto remote anche se è molto difficile. Ma la speranza è sempre l’ultima a morire.

Abbiamo già sottolineato che Shiba Inu oggi come oggi vale molto poco e per questo motivo anche con soli 10 o 15 euro potreste portare a casa più di 100 mila monete. Le previsioni di Shib, a nostro avviso, possono solo essere rialziste e vi spieghiamo anche il perchè.

Shiba Inu è un meme coin . Per questo motivo potrebbe crescere solamente se cresce l’attenzione su questa criptovaluta. Cosa significa? Significa che più persone la compreranno e più persone ne parleranno, più il suo valore potrebbe salire .

Vi sono diversi progetti in atto. Il più importante è ShibaSwap, un ecosistema che girerebbe attorno a Shiba Inu e che permetterebbe a questa criptovaluta di entrare a pieno regime nel campo economico. Tutte le monete digitali sulle quali è stato incentrato uno swap oggi hanno valori molto elevati.

Shiba Inu su Coinbase, eToro e Robinhood? Si tratta ancora solamente di ipotesi ma nel caso in cui dovesse accadere una cosa del genere allora il valore di Shiba Inu potrebbe sicuramente aumentare a dismisura.

Come comprare Shiba Inu

Comprare Shib è molto semplice. Vi basterà avere un account su Binance, uno degli exchange più famosi in tutto il mondo.

Clicca qui per registrarti a Binance

Dopo esserti registrato ed aver effettuato la verifica del tuo account potrai facilmente acquistare Shiba Inu. Puoi utilizzare la tua carta di credito o depositare tramite bonifico i tuoi soldi sul tuo conto Binance.

Per semplicità ti consigliamo di utilizzare sempre la forma “Lite” dell’applicazione. Per attivare Binance Lite dovrai aprire l’applicazione dal tuo smartphone, cliccare in alto a sinistra sull’icona con l’omino e quindi potrai attivare Binance Lite.

A quel punto clicca sul tasto giallo che trovi in basso a al centro (quello con le due freccette verso destra e sinistra) e clicca sul tasto “Compra”. Cerca Shiba Inu e procedi all’acquisto.