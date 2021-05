Shiba Inu, la criptovaluta del momento va su eToro e Coinbase: ecco quando!

Novità pazzesche per Shiba Inu che potrebbe essere all’inizio di una incredibile scalata a livello di prezzo. Shib è infatti uno dei tanti meme coin che si sono visti durante questi ultimi mesi ed è stata creata dopo l’arrivo di Dogecoin. Attualmente elevate sono le prospettive all’orizzonte per questa criptovaluta, andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Innanzi tutto c’è da dire che attualmente il valore di Shiba Inu è veramente molto ridotto. La moneta aveva avuto un buon dump in positivo il mese scorso e da quel momento è andata solo verso il basso. Nonostante ciò la sua community non ha cessato di esistere ed anzi si è probabilmente anche ampliata.

Quasi mezzo milione di persone infatti, attualmente, ha i suoi Shiba Inu all’interno dei wallet e questo permette ai creatori della cripto di progettare qualcosa di importante. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi e ripetiamo: ShibaSwap potrebbe essere lanciato da un momento all’altro. Un vero e proprio ecosistema attorno alla criptovaluta che potrebbe darle un grosso slancio.

Slancio che potrebbe arrivare anche da quotazioni molto importanti. Sono in corso delle richieste per portare Shiba Inu sia su Coinbase che su Robinhood ma le novità non finiscono qui. Sembra infatti che dai proprietari di eToro ci sia un certo livello di apertura verso l’inserimento di Shiba Inu.

Notizia questa che potrebbe permettere alla criptovaluta di invertire il proprio trend negativo ed iniziare a pensare sempre più in grande.

Previsioni Shiba Inu

Difficile poter fare previsioni su un meme coin. E’ pur vero però che le notizie positive possono solo portare incrementi di prezzo. Nel breve termine non è facile vedere grandi risultati e probabilmente bisognerà aspettare qualche mese prima di capire qualcosa in più.

Ora come ora il suo prezzo è veramente molto basso e probabilmente investire su Shiba Inu potrebbe essere una buona occasione. E’ pur vero che si tratta di un progetto alimentato da una community che da un momento all’altro potrebbe anche sfaldarsi e farvi perdere tutti i soldi investiti.

Le previsioni di Shiba Inu sono comunque molto chiare. La criptovaluta, se le cose vanno nel verso giusto, potrebbe aumentare il proprio valore. Il prezzo futuro di Shib potrebbe sicuramente avere qualche zero in meno prima delle cifre intere, non sappiamo dirvi quanti saranno però. La cosa positiva è che potrebbero anche non esserci zero tra la virgola ed il primo decimale.

Comprare Shiba Inu

Se il tuo obiettivo è quello di comprare Shiba Inu sei nel posto giusto. Acquistare questa criptovaluta è molto semplice perchè è già listata sui maggiori exchange di criptovalute. In questo caso stiamo parlando di Crypto.com che è tra i più importanti ed anche facili da utilizzare. Qui di seguito trovi una breve guida su come scaricare l’applicazione, ricevere un bonus da 25 euro e successivamente acquistare Shiba Inu Crypto.