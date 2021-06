Comprare Dogecoin conviene? Ecco cosa fare e quanto puoi guadagnare

Comprare Dogecoin è probabilmente una delle cose che in questo momento tantissime persone stanno pensando di fare. In questo articolo andremo a capire se è il caso o meno di acquistare questa criptovaluta ed anche quanto si potrebbe guadagnare nel breve e nel lungo periodo.

Dogecoin è una criptovaluta che è stata inventata qualche anno fa solamente per gioco. Quest’anno però ha avuto un incredibile aumento di prezzo a causa anche dell’aiuto di Elon Musk, il proprietario di Tesla. Nei suoi tweet infatti, Musk, sottolineava come Dogecoin potrebbe diventare la moneta del futuro.

Proprio per questo motivo il suo valore è aumentato a dismisura ed ha permesso a tantissime persone di arricchirsi. Oggi come oggi, probabilmente, non conviene più comprare Dogecoin se il tuo budget iniziale è molto basso. Il suo valore infatti potrebbe essere più portato ad una discesa che ad una salita.

Nel lungo periodo, invece, Dogecoin può diventare una buona rendita. Se oggi infatti è in una fase di stallo, tra qualche tempo potrebbe anche riprendere la sua corsa e magari iniziare a raggiungere grandi risultati. Con “grandi risultati” non teniamo conto dell’obiettivo a breve termine della sua community che punta al valore del dollaro quanto un possibile superamento di quest’ultimo.

Previsioni Dogecoin

Diversi sono gli esperti che sottolineano come comprare Dogecoin oggi possa essere un buon investimento. Alcuni di essi infatti sostengono che Dogecoin possa addirittura arrivare a valere 10 dollari e questo cambierebbe tutte le carte in tavola.

Ci si deve infatti sempre muovere con i piedi di piombo e partire sempre dal presupposto che i soldi che stiamo investendo potrebbero non tornare mai più nelle nostre tasche. Nei nostri articoli non trattiamo consigli finanziari quanto informazioni economiche.

Come comprare Dogecoin

Dopo la notizia della quotazione di Dogecoin su Coinbase Pro molte persone stanno provando a capire come fare per acquistare Dogecoin. Non c’è nulla di più semplice. Vi basterà infatti aprire un conto su Binance e depositare lì i vostri fondi per effettuare l’acquisto.

