Dogecoin e Shiba Inu, novità pazzesca: ecco cosa è successo!

Una novità sensazionale per tutti coloro che stanno per ora credendo nel progetto Dogecoin. La criptovaluta che a lungo in questi mesi è stata promossa da Elon Musk infatti è stata listata su Coinbase Pro. L’operazione avverrà questo pomeriggio, 2 Giugno, alle ore 18 italiane.

A partire da ieri sera, ovvero da quando si è iniziata a conoscere la novità, Dogecoin ha avuto un grosso incremento di prezzo. In poche ore infatti è passato da 0,26€ a 0,31€ di questa mattina. Probabilmente questa mini bull run potrebbe non essere finita qui e Dogecoin su Coinbase Pro può essere un punto dal quale partire per puntare a maggiori risultati.

Altra fondamentale novità anche per Shiba Inu che sembra vicinissimo al listing su Capital.com ed anche in questo caso il suo prezzo potrebbe incrementare tantissimo nel giro di poche ore. Su entrambi gli argomenti vi terremo costantemente aggiornati.

Comprare Shiba Inu e Dogecoin

Come abbiamo più volte sottolineato in questi articoli non troverai dei consigli finanziari ma delle guide su come acquistare criptovalute. Se il tuo obiettivo è in questo momento quello di acquistare Dogecoin o anche quello di acquistare Shiba Inu l’unica cosa che devi fare è quella di registrarti su Binance. Qui di seguito trovi una breve guida su cosa fare.