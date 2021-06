Zabaku Inu, la nuova criptovaluta pronta ad esplodere: come si compra?

Zabaku Inu è il nuovo progetto che con molta probabilità potrebbe essere pronto ad esplodere in questi giorni. E’ atteso per venerdì infatti il listing su Hotbit che potrebbe dare una ulteriore spinta al prezzo di Zabaku. Attualmente sono veramente tanti gli zeri che lo distanziano da valori alti ma come ci ha insegnato Dogecoin in questi ultimi mesi tutto è possibile nel mondo delle criptovalute.

Proprio in questi ultimi minuti Zabaku Inu ha portato avanti una importante salita che lo ha visto guadagnare più del 50% e questo ovviamente significa che molte persone proprio in questo istante si stanno interessando a come comprare Zabaku Inu.

E’ giusto precisare che non si tratta di un consiglio finanziario e che dovresti essere disposto a spendere solo i soldi che sei realmente disposto a perdere. La prima regola delle criptovalute è proprio questa.

Come comprare Zabaku Inu

Non è un processo semplicissimo ma proveremo a spiegarvelo nel più breve modo possibile. Innanzi tutto avrete bisogno di un account su Binance (clicca qui per registrarti) e dopo aver completato la fase di verifica avrai bisogno di acquistare la criptovaluta BNB. In questo modo avrai la possibilità di accedere al PancakeSwap attraverso il quale si effettua l’acquisto di Zabaku Inu.

Prima di fare ciò, però, scarica l’app sul tuo cellulare “Trust Wallet” ed invia i BNB acquistati dal tuo account Binance al tuo wallet su Trust. Appena i tuoi Binance Coin saranno disponibili sul tuo wallet esterno potrai collegarti al PancakeSwap per procedere all’acquisto di Zabaku Inu.

