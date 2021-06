Papel Token: cosa è, come si compra e previsioni

Papel Token è una criptovaluta che ha “visto la luce” negli ultimi tempi e che conferma il trend in salita delle cosiddette altcoin, ossia le cripto alternative a quelle principali come Bitcoin. Esattamente come Dogecoin, questa nasce come alternativa popolare alle valute già esistenti e quindi dal valore iniziale piuttosto basso ma che può già contare su un più che discreto seguito ed una capitalizzazione piuttosto interessante.

Il nome del token è preso in prestito dalla celeberrima serie Casa di Carta, nota in lingua originale come Casa de Papel.

Come acquistare Papel Token

Per poter acquistare questo nuovo Token è prima di tutto necessario effettuare la registrazione su Binance (clicca qui per registrarti).

Dopo aver portato a termine la registrazione e l’opportuna verifica, avrai bisogno di acquistare la criptovaluta BNB, così da poter accedere al PancakeSwap.

Bisogna poi scaricare l’app Trust Wallet ed inviare i BNB acquistati dal tuo account.

Appena i tuoi Binance Coin saranno disponibili sul tuo wallet esterno potrai collegarti al PancakeSwap per procedere all’acquisto di Zabaku Inu.

Può già contare su un seguito decisamente interessante sui social, (su Twitter ha superato in poco tempo i 13mila followers). Gli obiettivi degli sviluppatori sono molto ambiziosi, ma come per tutte le criptovalute emergenti è importante essere consapevoli delle tendenze del mercato.