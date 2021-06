Criptovalute, Anonymous manda un messaggio ad Elon Musk: VIDEO e Testo in italiano

Anonymous alza la voce e manda un messaggio video ad Elon Musk. Quest’ultimo infatti negli ultimi tempi ha spesso parlato molte volte sulle criptovalute ed ha dato la possibilità a diverse persone di fare diversi soldi ma a tantissima altra gente ha fatto perdere tanti soldi.

Si sta ancora indagando sul capire se realmente si tratta di Anonymous o di un possibile fake dovuto proprio al fatto che Elon Musk sta provando con i suoi tweet a modificare il mercato delle criptovalute.

Messaggio Anonymous ad Elon Musk: Testo italiano

0:18: Saluti cittadino del mondo,

0:22: Questo è un messaggio di Anonymous a Elon Musk

0:25: Negli ultimi anni, hai goduto di una delle reputazioni più favorevoli di chiunque nella classe dei miliardari, perché hai approfittato del desiderio che molti di noi hanno di vivere in un mondo con auto elettriche e spazio esplorazione, ma di recente la tua immagine pubblica accuratamente realizzata è stata esposta e le persone stanno iniziando a vederti come un altro ricco narcisista che è alla disperata ricerca di attenzioni, sembra che la tua ricerca per salvare il mondo sia più radicata in un complesso di superiorità e un complesso di salvatore che in una reale preoccupazione per l’umanità, questo è stato ovvio per i tuoi dipendenti di lunga data che hanno affrontato condizioni intollerabili sotto il tuo comando per molti anni.

0:59: Questo è qualcosa di evidente per i bambini che hai che lavorano nelle miniere di litio all’estero che stanno anche distruggendo l’ambiente, hai trovato un modo per organizzare colpi di stato per poter piazzare dittatori nei luoghi in cui vengono estratti i tuoi prodotti tossici.

1:12: Ti sei persino proclamato prematuramente “imperatore di Marte”, un luogo dove manderai le persone a morire.

1:20: I tuoi Fanboys trascurano questi problemi perché sono concentrati sul potenziale bene che i tuoi progetti possono portare al mondo, ma non sei l’unico spettacolo in città (tradotto in latino spagnolo sarebbe “Non sei l’ultima coca nel deserto”) e la concorrenza cresce intensamente ogni giorno che passa, ci sono molte altre aziende che lavorano nell’esplorazione dello spazio e nei veicoli elettrici.

1:34: Sei l’unico CEO che ha guadagnato un seguito di culto facendo cazzate e trollando il mondo sui social media.

1:42: In effetti, in questo momento molte persone stanno imparando che la stragrande maggioranza delle entrate di Tesla non proviene realmente dalla vendita di veicoli, ma proviene da sussidi governativi che vendono crediti di imposta sul carbonio per l’innovazione dell’energia pulita.

1:52: Tuttavia, tecnicamente questa non è la tua innovazione, poiché in realtà non sei il fondatore di Tesla, hai semplicemente acquistato l’azienda da due persone molto più intelligenti di te, Martin Eberhard e Marc Tarpenning.

2:03: Tesla ha anche guadagnato più soldi con Bitcoin in pochi mesi che vendendo auto da anni, è anche molto probabile che questo bitcoin sia stato acquistato con i soldi di questi sussidi governativi.

2:14: Ora si ritiene che tu sia stato costretto a dichiarare il coinvolgimento della tua azienda con bitcoin per mantenere quel denaro del governo verde che scorre nelle casse di Tesla.

2:22: L’argomento sull’uso dell’energia per la prova del lavoro di mining di criptovaluta è una conversazione molto sfumata che richiede una comprensione abbastanza complessa di come funzionano le reti elettriche e di come le aziende elettriche sprecano l’energia in eccesso e ricercata dai minatori di criptovalute.

2:35: Questa è una conversazione che hai da più di un anno e non vediamo l’ora.

2:40: Ma non appena le tue principali fonti di reddito sono state minacciate, hai fatto finta di essere all’oscuro nel tentativo di giocare su entrambi i lati della barricata (in latino spagnolo “doppia faccia”).

2:46: In seguito, la tua mossa per creare un consiglio per il mining di bitcoin è stata vista come un tentativo di centralizzare il settore e portarlo sotto il tuo controllo.

2:54: Leggendo i tuoi commenti su Twitter, sembra che i giochi che hai scelto con i minatori di criptovaluta abbiano distrutto vite, milioni di investitori al dettaglio contavano effettivamente sui loro guadagni di criptovaluta per migliorare le loro vite.

3:05: Questo è qualcosa che non capirai mai perché sei nato nella ricchezza che è stata rubata a un sudafricano, estraendo smeraldi dell’apartheid e non ho idea di come sia la lotta per la maggior parte dei lavoratori nel mondo.

3:15: Ovviamente hanno corso loro stessi un rischio investendo (lo dice agli investitori al dettaglio e ai minatori di criptovaluta),

Tutti lo sanno ed erano preparati per la volatilità delle criptovalute, ma i tuoi tweet di questa settimana mostrano un chiaro disprezzo per i lavoratori medi e mentre i lavoratori hanno i loro sogni spazzati via dai tuoi capricci pubblici, continui a prenderli in giro con meme dalle tue ville da un milione di dollari

3:34: Potresti pensare di essere la persona più intelligente nella stanza, ma ora hai incontrato il tuo pari.

SIAMO ANONIMI, SIAMO LEGIONE, ASPETTACI.