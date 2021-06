Ethereum, pronto il sorpasso a Bitcoin nei volumi di scambio

Ethereum ha visto il proprio valore salire nuovamente, in modo quasi improvviso in queste ultime ore. In particolare c’è una notizia relativa ai volumi di scambio che fa ben sperare gli investitori di questa valuta che è riuscita a non “barcollare” dopo il netto calo che ha visto Bitcoin protagonista in negativo.

Ethereum, sorpasso a Bitcoin

Il valore attuale di un singolo ETH si aggira intorno ai 2100 euro, una cifra molto inferiore all’equivalente di Bitcoin ma il dato che potrebbe significare sorpasso sulla prima criptovaluta è proprio in un netto incremento nei volumi di scambio, ossia il fattore che vede gli investitori scambiare i titoli. In queste ore infatti il volume è sempre più vicino a quello di Bitcoin, al netto di qualche timida ripresa del valore, è ancora considerabile “in crisi”.

Bloomberg, ottimismo diffuso

Bloomberg è andata anche oltre, sbilanciandosi su una futura capitalizzazione che potrebbe superare proprio quella di Bitcoin, da parte di Ethereum. Al netto di facili entusiasmi, sarà necessario osservare attentamente il trend relativo alle prossime settimane per poter effettivamente parlare di “sorpasso” in termini di valore effettivo. Il grande numero di altcoin che continua a svilupparsi e nascere ogni settimana può seriamente minare la potenzialità delle cripto “tradizionali”.