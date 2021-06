Bitcoin, uno stato vuole legalizzarlo: ecco quale

Bitcoin resta la criptovaluta per eccellenza, sia perchè detiene tutt’ora una sorta di influenza costante sulle cosiddette altcoin, oltre al fatto che è stata la prima in assoluto ad essere sviluppata, nel 2009.

Il 2021 è stato particolarmente complicato per le crypto come Bitcoin, a causa dell’ostracismo di diversi paesi e dell’oramai famosa “influenza” di Elon Musk (che ha contribuito a creare una sorta di malcontento che è diventato altro), tuttavia tanti altri hanno continuato a credere nel Bitcoin, al punto che uno stato è pronto a renderla una valuta legale a tutti gi effetti.

Bitcoin legal tender

El Salvador, situato nell’America centrale infatti ha deciso di rendere Bitcoin “legal tender”, ossia un metodo di pagamento totalmente accettato. A dichiararlo è lo stesso presidente della nazione centroamericana, ossia Nayib Bukele, che nel corso di una conferenza tenutasi negli Stati Uniti ha ufficialmente reso nota la decisione di sviluppare un disegno di legge che renderà la principale crypto totalmente accettata nel paese, nonostante le diverse preoccupazioni da parte di diversi addetti ai lavori, che non reputano Bitcoin ancora sufficientemente affidabile da essere considerata una valuta “stabile”.

Cosa succederà?

Il giovane presidente di El Salvador ha già diversi accordi con società esperte di crypto come Strike che si è esposta pubblicamente, e renderà possibile, almeno nelle intenzioni, un sistema di pagamento basato sul circuito Lightining. Si tratta di un passo importante anche perchè l’economia del piccolo stato è ancora fortemente basato sull’uso dei contanti.

Questo potrebbe effettivamente scaturire un effetto a catena, al punto che altri paesi strutturati in maniera simile a El Salvador potrebbero decidere di fare altrettanto.

Diverse superpotenze come Cina e Stati Uniti hanno invece espresso pareri piuttosto nette verso ogni tipo di criptovaluta, che può favorire effettivamente il riciclaggio di denaro, anche perchè risulta piuttosto complicato tracciare in maniera precisa le transazioni.