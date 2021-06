Se hai a casa questa moneta da 2 euro sei fortunato: ecco il valore

Le vecchie lire sono state sostituite dall’adozione dell’Euro oramai quasi venti anni fa, nel lontano 2002. Molti italiani ebbero non poche difficoltà ad adattarsi al nuovo cambio di valuta, anche per la netta sensazione del minore potere d’acquisto. I più nostalgici hanno conservato alcuni pezzi delle vecchie lire per ricordo ma anche sapendo che, un domani, queste avrebbero potuto aumentare il loro valore nel tempo. E infatti in molti dei nostri articoli abbiamo parlato di vecchie lire di un tempo che oggi hanno un grande valore, ben superiore a quello di una volta. In questo articolo però vogliamo concentrarci sugli euro di valore. Nonostante la moneta sia relativamente nuova, molti suoi esemplari sono divenuti già abbastanza popolari tra i collezionisti. Il discorso si sofferma in maniera particolare sulla moneta da 2 euro, osservata il più delle volte con attenzione dagli esperti a causa delle sue numerose varianti commemorative. In particolare, se hai a casa questa moneta da 2 euro sei fortunato: ecco il suo valore.

Le 2 euro

Le 2 euro sono quelle che, tra tutte le monete, hanno il più alto valore nominale. Alcuni esemplari sono molto ambiti dai collezionisti perché molti Paesi europei hanno scelto questo taglio di valuta per realizzare monete commemorative, che omaggiano un evento specifico e molto importante per la Nazione o un personaggio storico di rilievo. Nazioni come la Finlandia, Cipro, l’Estonia, Andorra, hanno coniato in tiratura limitata monete da 2 euro in edizioni speciali. Questa è stata anche la scelta del Principato di Monaco. Il Principato di Monaco non fa parte dell’Unione Europea ma dal 2002 ha iniziato a usare l’Euro per accordi economici con gli Stati membri. Proprio da questo territorio arriva la moneta da 2 euro che fa la fortuna di chi ce l’ha in casa. Si chiama 2 euro Grace Kelly ed è stata realizzata nel 2007 in una tiratura limitata di 20.001 esemplari e in occasione del venticinquesimo anniversario della scomparsa della principessa ex attrice e moglie di Ranieri di Monaco.

La 2 euro Grace Kelly

La 2 euro Grace Kelly fu realizzata come moneta commemorativa in omaggio dell’anniversario della morte, avvenuta in un incidente stradale del 1982, della principessa Grace di Monaco. La 2 euro Grace Kelly ad oggi è stata venduta a un prezzo di 2500 euro, corredata di confezione a cofanetto e attestato di autenticità riservato ai collezionisti. La moneta da 2 euro Grace Kelly è molto popolare e ambita tra gli esperti di numismatica. Pare che il suo valore attualmente sia in crescita e sia già arrivato a superare le 2500 euro giungendo alle 3000 euro. Si presume anche che lo stesso valore sia destinato alla crescita ulteriore nel tempo.

Se si è interessati alla 2 Euro Grace Kelly o se si scopre di averne un esemplare in casa certamente si sarà contenti ma bisogna anche fare attenzione. Rivolgersi a venditori o compratori online può essere un rischio. Meglio dare credito a professionisti qualificati a riguardo dell’eventuale valutazione di una 2 euro Grace Kelly in proprio possesso o nel caso la si voglia acquistare presso un’asta.