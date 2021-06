Chiliz in ascesa, cos’è e perchè investire

Chiliz è una criptovaluta nata da alcuni anni ma spesso passata “sotto traccia” perchè sviluppata in una maniera differente rispetto alle numerose altcoin che oramai affollano il mercato corrente, che ha visto una vera e propria esplosione in crypto sempre più disparate e variegate. Tuttavia essendo profondamente legata al mondo del calcio e potendo vantare su delle peculiarità uniche, è sempre più interessante perchè numerose società calcistiche hanno deciso di puntarvi. Chiliz, il cui token è CHZ, ha fatto di recente il suo approdo su Coinbase, ed è già presente da tempo su Binance e Crypto.com.

Chiliz, cos’è?

Si tratta di un token basato sul sistema di Ethereum ed è la criptovaluta ufficiale della piattaforma Socios.com, portale che è collegato a sempre più società importanti del mondo del calcio: i supporters possono avere una sensibile influenza acquistando questi token, e poterli “sfruttare” proprio tramite Chiliz. Socios.com genera Fan Token, e sono questi che hanno un’effetto più o meno sensibile sulla società in questione, come il design delle divise da gioco, quello dei mezzi della società ma non solo.

Funzionamento

Chiliz sfrutta il sistema Proof-of-Authority (PoA), ovvero uno alternativo ai tradizionali PoW e PoS. Anche in corrispondenza con gli Europei di calcio, e con il ritorno dei tifosi allo stadio, Chiliz ha visto un netto incremento nel valore, e coinvolge già numerose squadre importanti come Juventus, Roma e Milan, ma anche PSG e Galatasaray, nonchè è nota la recente collaborazione con la Nazionale Argentina.