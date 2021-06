Tre meme coin da comprare: Bowie, Shiba Inu e Papel

I meme coin al giorno d’oggi continuano sempre a fare notizia. E’ di queste ultime ore infatti la novità che Shiba Inu arriverà su Coinbase Pro e questo potrebbe portare molta liquidità all’interno di questa criptovaluta. A questo punto andiamo a vedere e capire quali possono essere i prossimi meme coin che potrebbero fare la differenza e far guadagnare veramente tantissimi soldi.

Teniamo subito a precisare che non si tratta di consigli finanziari ma sono semplici valutazioni. Bisogna sempre investire sapendo che il proprio capitale è rischio e dobbiamo essere disposti a perdere ciò che investiamo. Soprattutto nel campo delle meme coin il rischio è ancora più elevato e quindi ci dovremo muovere con i piedi di piombo, come si suol dire.

La prima meme coin da prendere in considerazione è Shiba Inu che, come abbiamo detto più volte, ha le potenzialità per essere il “DogeKiller”. Per chi non sapesse cosa è Doge, stiamo parlando di Dogecoin ovvero la criptovaluta che da qualche settimana è anche listata su Coinbase e che grazie ad Elon Musk ha portato tantissimi soldi nelle tasche di molte persone.

Shiba Inu ha grossi progetti e vuole provare anche a dare una vera e propria svolta al proprio ecosistema. A breve termine l’obiettivo è quello di lanciare ShibaSwap, un vero e proprio exchange che potrebbe cambiare le carte in tavola per il prezzo di Shiba Inu.

Altra meme coin da tenere sotto osservazione è Bowie. Si trova da due giorni su Uniswap e quindi per acquistarla avremo bisogno di avere degli Ethereum sul nostro wallet Trust o Metamask. In fase di presale ha fatto grandissimi numeri sfiorando il raggiungimento dei 50 ETH depositati. Attualmente ha fatto un “raddoppio” ma non è da escludere una bella scalata per questo nuovo meme coin.

Terza posizione per un altro token che potrebbe fare la differenza nei prossimi mesi. Stiamo parlando di Papel, ovvero ciò che è stato creato dai fan della famosa “Casa di Carta”. Attualmente il suo valore è molto basso ma potrebbe, a Settembre con l’uscita delle nuove puntate, avere un grosso slancio.