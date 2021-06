Branko, Oroscopo di domani: lunedì 21 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 21 giugno 2021. Purtroppo il weekend sta per volgere al termine, mentre una nuova settimana è dietro l’angolo. Partirà con il piede giusto? Se sei curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti incappare in una avventura tanto inaspettata quanto eccitante. Marte, la stella dell’eros in Leone e la Luna in Scorpione renderanno il tuo solstizio d’estate piccante.

Toro

Domani avrai voglia di lasciarti andare a questa piacevole atmosfera estiva, grazie allo zampino di Venere e Giove favorevoli. Purtroppo Saturno in urto con Urano nel tuo cielo ti metterà di fronte a un aut aut. Cosa ti sta facendo soffrire in questo momento? È tempo di liberarsene!

Gemelli

Mercurio nel tuo segno ispira un’atmosfera giocosa, ma Venere diventa più pratica, si occupa soprattutto di affari e finanze. Meglio fare attenzione agli investimenti, non azzardare scelte rischiose e nemmeno trascurare le scadenze dei pagamenti. Sii rigoroso e tutto andrà per il meglio.

Cancro

Chi sta pensando da tempo a uno scatto di carriera, dovrebbe sfruttare le prossime giornate. Con stelle così promettenti, capeggiate da uno splendido Giove, potrai farcela. Metti da parte ogni timore e buttati, mettiti in gioco! Le soddisfazioni arriveranno molto presto.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarai sostenuto da stelle migliori. Non dovrai però abbassare la guardia, perché Saturno e Urano saranno in contrasto per tutta giugno. I due astri ingaggeranno una battaglia fra tradizione e innovazione che ti riguarderà in modo particolare. Dovrai trovare il giusto equilibrio.

Vergine

Domani, nel solstizio d’estate, le stelle ti regaleranno una giornata di speranza e felicità. La Luna nel segno dello Scorpione stuzzicherà il cuore di chi è in coppia e favorirà i nuovi incontri delle Vergine desiderose di innamorarsi nuovamente. Approfittane!

Bilancia

Finalmente il dialogo con i figli, i famigliari o dei colleghi più giovani è buono. L’amore va bene, anche se Venere potrebbe renderlo più piccante e trasgressivo. Occhio alle attrazioni pericolose, ai flirt con persone molto diverse da te. Chi è legato da tempo in una relazione dovrebbe provare a mettere un po’ di pepe in più.

Scorpione

Domani, complice una Luna particolarmente sensuale, dovresti uscire dal tuo guscio e metterti in gioco. Durante il solstizio il Sole e Venere potrebbero fare sciogliere il tuo cuore come neve al sole. La tua vita sentimentale è pronta per un cambiamento profondo…

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Sole saluterà i Gemelli, fra pochi giorni Venere sarà nel cielo del Leone e tu tornerai l’ottimista di sempre. Tieni duro se non tutto fila liscio in casa! Per fortuna la passione non mancherà, grazie a un bellissimo Marte.

Capricorno

Domani ci sarà il solstizio d’estate:ti converrà non stancarti troppo. In questo momento la forma fisica non è al top: sarebbe il caso di riguardarsi un po’. Anche se fermarsi per te è impossibile, cerca almeno di rallentare i ritmi!

Acquario

Domani dovrai fare i conti con una Luna difficile. Occorrerà avere prudenza alla guida e nel maneggiare oggetti taglienti. Occhio alla stanchezza fisica! Nelle prossime ore potresti sentirti stanco, affaticato, accusare gonfiore alle gambe o qualche spasmo muscolare. Sarebbe meglio staccare la spina.

Pesci

Si preannuncia un ottimo inizio settimana grazie ai molti pianeti favorevoli. Non ti mancherà lo slancio creativo e nemmeno quel pizzico di fortuna che ti farà arrivare dritto al traguardo. Anche l’amore procederà a gonfie vele…