Oroscopo di oggi, 20 giugno 2021: Branko e Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di oggi, 20 giugno 2021 di Branko e Paolo Fox. Scopriamo cosa rivelano le stelle per la giornata di oggi attraverso le previsioni astrologiche dei due fra gli astrologi più amati di Italia. Che tu sia nato sotto il segno dell’Ariete, Leone o Capricorno, leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox e scoprirai in anticipo cosa ti accadrà oggi domenica 20 giugno.

Oroscopo di oggi 20 giugno 2021: Branko

Secondo l’oroscopo di Branko oggi l’Ariete sentirà particolarmente gli effetti di una Luna sensuale e di Marte pieno di passione. Possibili flirt, avventure ricche di passione, ma poco solide. Urano in quadratura a Saturno costringerà il Toro a voltare pagina. Cosa vi assilla? Il lavoro, una relazione o un famigliare? I Gemelli potranno puntare sull’amore, grazie all’atmosfera giocosa data da Mercurio. In questi giorni Venere, però, si occupa soprattutto di finanze e affari. Il Cancro potrà contare sul sostegno di Venere per ambire a uno scatto di carriera: buttatevi! Oggi il Leone dovrà cercare un buon equilibrio tra l’innovazione e la tradizione. Un punto di incontro tra la strada nuova e ciò che di buono si è già costruito. Per la Vergine si preannuncia una domenica intrigante in amore. Lanciatevi, sia che siate in coppia, sia che vogliate fare nuovi incontri. La Bilancia avrà voglia di vivere una storia stuzzicante, forse perfino trasgressiva, colpa di Venere maliziosa. È tempo di uscire dal guscio per lo Scorpione! Il vostro cuore è pronto a sciogliersi come un ghiacciolo al sole. Secondo l’oroscopo di Branko oggi il Sagittario avvertirà una passione intensa: merito di Marte e Venere. Non restatevene da soli! L’ingresso della Luna in Scorpione permetterà ai nati in Capricorno di trascorrere una serata all’insegna dell’amore. L’Acquario dovrà fare molta attenzione. Il rischio di nervosismi o di poca concentrazione è dietro l’angolo! Sarebbe il caso di concedersi una pausa e cambiare aria. Infine i Pesci saranno decisamente vincenti in amore. Approfittane, per mettervi in gioco.

Oroscopo di oggi 20 giugno 2021: Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi l’Ariete avrà una domenica piuttosto faticosa. Lo stress è ancora tanto e recuperare il terreno perso non sarà affatto facile! Il Toro sentirà crescere la voglia di amore. Con Venere favorevole sarà possibile vivere una nuova storia importante molto presto. Giornata perfetta per un po’ di leggerezza, di gioco e svago, Gemelli! Lanciatevi in una nuova avventura, che sia un amore o un hobby! Il Cancro potrebbe essere colto da improvvisi sospetti o gelosie in amore. Cercate di rimanere tranquilli. Oggi il Leone starà un po’ meglio rispetto ai giorni passati. Forse, però, avrete voglia di chiudere una storia, un’amicizia. La Vergine potrà buttarsi alle spalle le tensioni vissute in passato. Occhio ai rapporti con Ariete e Capricorno! Domenica molto stimolante per la Bilancia. la Luna nel vostro segno stimolerà nuove idee, relazioni più armoniose. Lo Scorpione dovrebbe concentrarsi sull’amore, perché le stelle sono molto promettenti. Non siate superficiali! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi il Sagittario potrà godersi una domenica molto piacevole. Recuperare un contatto perso oppure dedicatevi a qualcosa di nuovo. Servirà particolare cautela al Capricorno. Nelle prossime ore potreste imbattervi in qualche ritardo o discussione. Mantenete la calma. L’Acquario dovrà tirare fuori il suo coraggio per mettere in pratica le proprie idee. Occhio solo alle finanze! Infine i Pesci potranno contare su astri generosi in amore. Qualche grattacapo, invece, sul fronte lavorativo.