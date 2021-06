Paolo Fox, Oroscopo di domani: lunedì 21 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 21 giugno 2021. Mentre ci godiamo le ultime ore del weekend, una nuova settimana sta per cominciare. Quali novità riserverà ai segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai contare sul sostegno di una Luna favorevole. Dovresti sfruttare questo cielo per testare alcune situazioni che sono accadute nella tua vita di recente. Sul fronte lavorativo c’è ancora qualcosa da mettere a posto, ma non dovresti scoraggiarti. I prossimi giorni favoriranno soprattutto gli accordi, le trattative, i contatti.

Toro

Domani la Luna opposta ti susciterà qualche perplessità in più, perfino in amore. Le coppie che hanno avuto un problema, dovrebbero impegnarsi per ritrovare l’armonia, per riavvicinarsi. Sono giorni essenziali per fare chiarezza in amore in vista di un luglio che ti costringerà a prendere una decisione definitiva.

Gemelli

Domani la tua settimana partirà con il piede giusto, grazie a Mercurio e Saturno favorevoli. Dovresti approfittare di questo 2021 per pensare a nuove strategie da tentare nelle prossime settimane. Purtroppo c’è ancora un problema legato a un contratto, un accordo, un percorso di studi. Molto presto, però, riuscirai a superarlo.

Cancro

Da domani festeggi l’arrivo del Sole nel tuo cielo. Entro breve riuscirai a ottenere una piccola rivincita nel lavoro oppure potrai iniziare a fare ciò che desideri da tempo. In amore potrai contare su una Venere attiva: non sottovalutare i sentimenti!

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti sentirai piuttosto stranito, forse a causa di alcune tensioni emerse domenica. La settimana inizierà in maniera lenta, per qualcuno anche nervosa. Possibili discussioni in famiglia. Servirà cautela con le finanze. Cambiamenti di lavoro all’orizzonte.

Vergine

Luna favorevole, cielo interessante, anche se potresti ritrovarti a discutere di soldi, di motivi personali. Evita conflitti legati a contratti o accordi scritti, anche se ci soni ritardi o contrattempi. Non rischiare passi falsi.

Bilancia

Dovresti puntare tutto sulla creatività, tuo punto forte anche nei momenti di crisi. Mercurio, in tal senso, sarà un grande alleato, Saturno sosterrà le strategie di lavoro. Qualche tensione potrebbe nascere in amore, forse non tutti i dubbi sono spariti.

Scorpione

Domani avrai la Luna nel segno, Sole in buona posizione: ti aspettano ore ricche di intuizioni e vitalità. In amore dovresti sforzarti di fare chiarezza. Sul lavoro stai vivendo momenti difficili, ma presto troverai le soluzioni giuste. Giornate di dubbi e incertezze.

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti trascinarti ancora delle perplessità legate alla famiglia, all’amore. Sembra quasi che un periodo della tua vita sia finito e tu avessi voglia di iniziarne uno nuovo. Sfrutta le prossime giornate per fare nuovi incontri.

Capricorno

Domani dovrai contrastare gli effetti di Sole e Venere in opposizione. Sarà facile sentirsi dubbiosi riguardo l’amore. Anche se la relazione di coppia è importante, rischierai di portare del malumore causato dal lavoro. Cerca di fare molta attenzione!

Acquario

Saturno ti indurrà a risolvere alcune faccende legali o finanziare. Se ci sono problemi conviene affrontarli al più presto, magari rivolgersi a un esperto. Lunedì alquanto faticoso sia sul lavoro che in amore. È tempo di prendere decisioni utili per il futuro.

Pesci

Domani percepirai i primi segnali di una ripresa, qualche novità che avverrà da settembre in poi. Questo varrà sia sul lavoro sia in amore. Giove nel segno ti regala i primi segnali di incoraggiamento che saranno molto più forti verso la fine del 2021.