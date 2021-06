Oroscopo di oggi, 21 giugno 2021: Branko e Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di oggi, 21 giugno 2021 di Branko e Paolo Fox. Scopriamo cosa rivelano le stelle per la giornata di oggi attraverso le previsioni astrologiche di due fra gli astrologi più amati di Italia. Che tu sia nato sotto il segno dell’Ariete, Leone o Capricorno, leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox e scoprirai in anticipo cosa ti accadrà oggi lunedì 21 giugno.

Oroscopo di oggi 21 giugno 2021: Branko

Secondo l’oroscopo di Branko oggi l’Ariete vivrà un solstizio d’estate particolarmente piccante, merito di Marte in Leone. Il Toro sentirà un desiderio crescente di leggerezza. Prima però dovrà levarsi qualche fardello di troppo. Per i Gemelli è tempo di diventare più pratici e concreti. Occhio agli investimenti rischiosi! Possibile scatto di carriera per il Cancro più ambizioso. Oggi le stelle saranno dalla tua parte. Secondo l’oroscopo di Branko oggi il Leone potrà riprendere fiato dopo alcune settimane molto complicate. La Vergine, invece, sarà di buonumore, speranzoso e pronto a innamorarsi di nuovo. Uscite allo scoperto. L’amore si fa più trasgressivo ed eccitante per la Bilancia. Cercate di non infilarvi in situazioni complicate! Lo Scorpione sarà stuzzicato da una Luna piuttosto maliziosa. Qualche cuore potrebbe perfino capitolare. Oggi il Sole non sarà più opposto, Sagittario. A poco a poco ritroverete l’ottimismo che vi è mancato negli ultimi tempi. Il Capricorno potrebbe sentirsi più stanco e nervoso del solito. Meglio non strafare. Servirà prudenza all’Acquario per contrastare gli effetti di una Luna negativa. Qualcuno accuserà un leggero calo fisico. Infine i Pesci oggi potranno contare su un cielo molto promettente. Sarete creativi e intraprendenti come non mai.

Oroscopo di oggi 21 giugno 2021: Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi l’Ariete avrà una buona vitalità grazie alla Luna in aspetto favorevole. Approfittatene per verificare alcune situazioni emerse di recente. Il Toro dovrebbe trovare la forza di chiarire con il partner in vista del prossimo mese. Luglio vi costringerà a prendere una decisione definitiva. Ottimo inizio settimana per i nati in Gemelli grazie a Mercurio e Saturno favorevoli. Cercate nuove strategie da mettere in atto nei prossimi mesi. Sta per arrivare la rimonta del Cancro, sia in amore sia nel lavoro. Oggi il Leone potrebbe portarsi dietro le tensioni vissute durante il weekend. Cercate di mantenere la calma. Giornata interessante per la Vergine. Cercate, però, di non discutere per questioni legate a contratti o accordi. Come sostiene l’oroscopo di Paolo Fox oggi la Bilancia sarà particolarmente creativa sul lavoro. Ancora incertezze, invece, in amore. Con l’ingresso della Luna nel segno lo Scorpione sarà pieno di vitalità e buone intuizioni. Sfruttate queste risorse per trovare soluzioni valide sul lavoro. Oggi il Sagittario potrebbe sentirsi preoccupato per la sua famiglia. Cresce in voi il desiderio di cominciare qualcosa di nuovo. Cautela in amore per il Capricorno. In questa giornata sarete afflitti da qualche dubbio nei confronti del partner. Oggi l’Acquario dovrà cominciare a risolvere dei problemi finanziari o legali. Se necessario, chiedete aiuto a un esperto. Infine i Pesci toccheranno con mano i primi segnali di un recupero. Recupero che diventerà più evidente a settembre.