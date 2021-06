Paolo Fox, Oroscopo di domani: martedì 22 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 22 giugno 2021. La settimana è cominciata da poco. Quali sorprese avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani pomeriggio e fino a giovedì sarai sostenuto da buone stelle. L’energia non ti mancherà e nemmeno la voglia di recuperare il terreno perduto. Tieni duro se non tutto fila liscio. Presto arriverà l’occasione che aspetti da tempo.

Toro

Domani mattina ti sveglierai piuttosto stanco. Per fortuna dal pomeriggio in poi ritroverai una bella carica. E ti servirà, perché stai vivendo giornate faticose. C’è chi ha dovuto prendere una decisione drastica e chi ha fatto marcia indietro per salvare un lavoro o una relazione.

Gemelli

Domani e fino a giovedì dovrai munirti di molta pazienza, sia in amore sia nel lavoro. Hai una voglia enorme di fare, ma le difficoltà legali, burocratiche ti stanno mettendo a dura prova. Servirà calma e sangue freddo.

Cancro

Ti alzerai dal letto in piena forma, merito di Sole e Venere attivi. Se stai cercando l’amore, se desideri maggiore tranquillità, dovresti sfruttare la complicità di Venere per chiarire ciò che non va.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani mattina potresti portarti dietro lo stress nato domenica scorsa. Nel pomeriggio, però, potrai recuperare. Stai vivendo un periodo molto confuso. C’è in corso una trasformazione profonda innescata da una crisi, da un conflitto.

Vergine

Domani pomeriggio dovrai fare i conti con una certa tensione provocata da Giove e Mercurio. In questo momento ti trovi nel mezzo di alcune polemiche, contrasti o ritardi sul lavoro. Servirà prudenza fino a giovedì per tenere i nervi e la stanchezza sotto controllo.

Bilancia

Come suggerisce di fare l’astrologo Paolo Fox domani e nei prossimi giorni dovresti chiarire alcune questioni di lavoro. L’amore, purtroppo, in questo periodo è in secondo piano per colpa dei problemi pratici. Oltretutto, Venere dissonante non aiuta a trovare un buon dialogo con il partner.

Scorpione

Domani potresti sentirti un po’ sottotono: lunedì è stata una giornata no e fatichi a recuperare la tranquillità. Cerca di non aggredire verbalmente l’altro, anche se sei convinto delle tue ragioni. Il 25 giugno sarà un giorno speciale per i sentimenti…

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sentirai un desiderio crescente di recuperare le emozioni perdute, forse perfino di un po’ di trasgressione. Su di morale! Mercoledì e giovedì saranno due giornate molto intriganti in questo senso.

Capricorno

Domani, così come nei giorni seguenti, dovrai usare estrema cautela in amore. L’opposizione di Sole e Venere potrebbe provocare qualche polemici in più, farti sentire incompreso dal partner. Anche sul fronte lavorativo non tutto gira per il verso giusto. Sei dubbioso riguardo una proposta ricevuta.

Acquario

Domani pomeriggio inizierà un grande recupero. Le stella parlano di trasformazioni, cambiamenti radicali, novità molto presto. Nel frattempo dovrai sistemare una faccenda legale o finanziaria che ti affligge da tempo.

Pesci

Domani mattina ti sentirai bene, mentre in serata potrebbe affiorare qualche turbamento. Più passano i giorni e più cresce la spiacevole sensazione di non essere aiutati, di sentirsi traditi da qualcuno. Non mollare! Molto presto avrai la tua rivincita.