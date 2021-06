Oroscopo di oggi, 22 giugno 2021: Branko e Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di oggi, 22 giugno 2021 di Branko e Paolo Fox. Scopriamo cosa rivelano le stelle per la giornata di oggi attraverso le previsioni astrologiche di due fra gli astrologi più amati di Italia. Che tu sia un segno di aria, fuoco, terra o acqua, leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox e scoprirai in anticipo cosa ti accadrà oggi martedì 22 giugno.

Oroscopo di oggi 22 giugno 2021: Branko

Secondo l’oroscopo di Branko oggi qualche Ariete single potrebbe imbattersi in un’avventura tanto eccitante quanto inaspettata. Il Toro sarà vittima di una gelosia canaglia nei confronti del partner: siate prudenti! Per i Gemelli è tempo di essere più oculati nelle spese. Esaminate con cura i vostri investimenti. Oggi inizia la stagione del Cancro: buon compleanno! Con l’ingresso del Sole nel vostro segno, la vitalità aumenterà di gran lunga. Si preannuncia una serata speciale per il Leone. Marte attivo vi renderà passionali come non mai. Come anticipa l’astrologo Branko oggi la Vergine ritroverà una buona armonia in famiglia. Il dialogo con i figli diventerà più disteso. Martedì interessante per la Bilancia. Potreste concludere un buon affare o una trattativa vantaggiosa. Nelle prossime ore lo Scorpione sarà particolarmente magnetico, merito della Luna nel segno. Per il Sagittario è tempo di raccogliere le idee in vista dei prossimi mesi. La vostra ripresa è dietro l’angolo. Oggi più di un Capricorno potrebbe vivere dei momenti sexy. Lasciate stare il lavoro e concentratevi sull’amore. Giornata faticosa per l’Acquario che si sentirà affaticato e nervoso. Infine i Pesci saranno colti da un incredibile slancio creativo. Non soffocatelo!

Oroscopo di oggi 22 giugno 2021: Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi l’Ariete avrà una bella carica di energia a partire da questo pomeriggio e fino a giovedì. Non sprecatela! Il Toro accuserà una certa stanchezza al mattino che passerà con il trascorrere delle ore. Occorrerà la massima cautela ai Gemelli, in amore così come sul lavoro. Con Venere e Sole nel segno, il Cancro comincerà la giornata al top. La vostra rimonta è sempre più vicina! Se al mattino il Leone si sentirà stressato, durante il pomeriggio riuscirà a recuperare energia e tranquillità. Come sostiene l’astrologo Paolo Fox la Vergine dovrà fronteggiare alcune tensioni sul lavoro legate a un contratto o un accordo. Non abbiate fretta. Oggi la Bilancia dovrà trovare il coraggio di fare chiarezza sul lavoro, mentre lo Scorpione sarà piuttosto sottotono. Contate fino a tre prima di aprire bocca. Oggi il Sagittario sentirà un desiderio forte di recuperare il tempo perduto. Nei prossimi giorni le stelle saranno vostre complici! Sole e Venere dissonanti causeranno dei problemi in amore a qualche Capricorno. Meglio usare cautela. Oggi pomeriggio Acquario inizierà il proprio recupero, ma siate prudenti con le finanze. Infine i Pesci dovranno tenere testa a un piccolo turbamento che affiorerà in serata.