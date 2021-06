Paolo Fox, Oroscopo di domani: mercoledì 23 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 23 giugno 2021. Il tempo vola es eccoci già a metà settimana! Quali sorprese e quali imprevisti avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti aspetta una giornata molto importante, merito della Luna e di Mercurio in aspetto favorevole. Stai recuperando, seppure lentamente. Se sul lavoro sei caduto in una situazione di stallo, dipende dal nuovo passaggio del Sole nel cielo del Cancro. Sii paziente. Chi ha avuto un problema, personale o pratico, dovrebbe sfruttare le prossime 48 ore per risolverlo. Se non ne caverai un ragno dal buco, potrai sempre contare sulle stelle del prossimo weekend.

Toro

Domani potrai contare sulla complicità di una bellissima Venere per fare nuovi incontri. Durante il prossimo fine settimana non dovresti chiuderti in casa, perché le stelle preannunciano contatti interessanti. Sul fronte lavorativo, al contrario, stai avendo ancora incertezze. Del resto in questi giorni molti Toro sono impegnati a recuperare una situazione, salvare il salvabile oppure a rimettersi in gioco.

Gemelli

Domani Mercurio, tuo pianeta guida, sarà nel tuo segno: ottimi presupposto! In questo momento hai molti progetti importanti in cantiere, le idee non ti mancano, ma potresti fare i conti con alcuni ritardi irritanti. Se incapperai in qualcuno pronto a contestare le tue iniziative, fatti scivolare le cose addosso. Anche se nelle ultime settimane hai faticato parecchio, ricordati che hai maturato una grande esperienza. In amore regnerà la calma piatta.

Cancro

Sarà difficile non innamorarsi d’ora in avanti con Venere e Sole nel segno! Forse non stai avendo risposte immediate sul lavoro, ma non dovresti demoralizzarti. Le novità arriveranno. La tua rinascita è in atto e più si avvicinerà il 2022, più vedrai dei segnali concreti. Nei prossimi mesi avrai le idee più chiare sul tuo futuro. Ricordati, però, che la confusione degli ultimi due anni non ritornerà più.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sentirai di avere l’argento vivo addosso, merito della Luna in ottima posizione. Gli incontri di questi giorni potrebbero trasformarsi in qualcosa di inaspettato a luglio, quando Venere transiterà nel tuo cielo. Nel complesso sei uno fra i segni dello zodiaco più acclamato dalle stelle di questo periodo. Saturno contrario rappresenta solo un po’ di confusione nel lavoro. Del resto molti Leone hanno concluso da poco un ciclo e stanno per cominciarne uno nuovo.

Vergine

Domani e giovedì dovrai mantenere la calma, perché sarà facile imbattersi in qualche contrasto. Non stai vivendo un momento difficile, ma è probabile che dovrai chiarire qualcosa. In questi giorni non tutto fila liscio, specie se stai cercando di rinnovare un contratto, iniziare un nuovo progetto. Occorrerà armarsi di molta pazienza e prudenza.

Bilancia

Domani e giovedì, come ti incoraggia a fare l’astrologo Paolo Fox, potrai cercare di risolvere qualche problema. Durante il prossimo fine settimana, invece, il malumore ti assalirà, dovuto a dei grattacapi sul lavoro o ad alcune scaramucce in amore. C’è da dire che forse sei proprio tu a non sentirti del tutto appagato dal partner. Non trascurare la tua salute: lo stomaco, soprattutto, tuo punto debole da sempre.

Scorpione

Domani potresti sentirsi di nuovo bersagliato, preso di mira. Certo, negli ultimi tempi hai faticato tanto, ma hai anche maturato un’esperienza non da poco! Adesso hai una invidiabile capacità di azione che tornerà utile in futuro. Se deciderai di diventare un po’ più egoista, dipenderà dal fatto che finora non ti sei risparmiato per aiutare gli altri. E per tutta risposta, hai ricevuto solo critiche o polemiche. Il prossimo weekend potrebbe regalarti sorprese in amore…

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai impegnato a portare avanti nuovi progetti, a recuperare il terreno perduto. Adesso sei determinato a non perdere tempo, anche se ci saranno ritardi o rallentamenti. Su di morale! Da luglio il lavoro e la sfera delle emozioni si rianimeranno e la voglia di amare diventerà più forte. Se ti intriga una persona, coltiva il rapporto, perché potrebbe nascere qualcosa di interessante.

Capricorno

Domani, e nei giorni successivi, l’amore potrebbe allontanarsi un po’. Forse uno dei due sta avendo preoccupazioni sul lavoro o c’è una distanza da accorciare. In questo momento manca energia nel rapporto, ma tu non hai la forza e la voglia di chiuderlo. Sfrutta il weekend per schiarirti le idee.

Acquario

Da domani, con Mercurio e Saturno favorevoli, potrai cominciare a fare progetti nuovi per il futuro. Ora ci sono tutti i presupposti per affrontare un cambiamento importante. Certo, potresti incappare in qualche grattacapo burocratico, un contratto, una trattativa ingarbugliata. Non provare a sfuggire a questo tipo di problemi, ma affrontali, magari con l’aiuto di un esperto. Alla fine ne uscirai vincente tu!

Pesci

Domani e giovedì sarai assalito dai ricordi, da una nostalgia insidiosa. Del resto, è tipico del tuo segno crogiolare nel passato, nei ricordi tristi e dolorosi per uscirne, dopo, più forte e vincente. In questo momento un progetto è bloccato. C’è chi si è sentito tradito o abbandonato da qualcuno, chi non sente di non aver ricevuto le gratificazioni che meritava.