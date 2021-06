Zodiaco, ecco chi sono gli uomini più scontrosi: “Attenzione!”

La vita di tutti i giorni è letteralmente piena di insidie e sono molti i fattori che possono farci perdere le staffe con molta facilità. Questo capita a tutti, in maniera ovviamente variegata. Solitamente chi riesce a mantenere la calma in maniera maggiore rispetto alla media viene ammirato e considerato affidabile.

Discorso diversi per chi tende ad essere il più delle volte scostante e facilmente irritabile: questi individui fanno parte di una categoria piuttosto varia e per questo non è facile comprendere a fondo le motivazioni che portano a questo status. E’ pur vero che alcuni segni zodiacali sono considerabili effettivamente più scontrosi di altri.

Gemelli

Rientrano in questa categoria i Gemelli perchè sostanzialmente sono incostanti nel proprio umore, e sono tendenti ad avere un atteggiamento non positivo.

Appaiono effettivamente scontrosi perchè non amano mettere in mostra i propri sentimenti e preferiscono un mutismo diffuso.

Vergine

Apparentemente sono quelli più scontrosi in assoluto: non è probabilmente così ma rientrano a pieno titolo nella categoria perchè sono estremamente “onesti” quando si tratta di comunicare. Non sono soliti “addolcire la pillola” se qualcosa li disturba e per questo sono anche visti come i “musoni” dello zodiaco.

Sagittario

Estremamente sensibili ma proprio per questo addirittura fastidiosi se provocati e se messi in condizione di poterlo essere, a volte l’uomo Sagittario sembra apparire come inavvicinabile anche per il puro gusto di esserlo.