Branko, Oroscopo di domani: venerdì 25 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 25 giugno 2021. Il fine settimana è alle porte. Se sei curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle venerdì, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata piuttosto nervosa, colpa della Luna in quadratura. Sforzati di non chiuderti in te stesso e vedrai che con il passare delle ore il tuo umore migliorerà. In serata starai bene!

Toro

Domani l’amore sarà in primo piano e ti regalerà emozioni inaspettate. Una magnifica Luna nel cielo dell’amico Capricorno ci metterà lo zampino, Venere in Cancro darà manforte alle coppie e creerà l’occasione di nuovi incontri.

Gemelli

Domani qualcuno potrebbe essere impegnato a discutere di patrimonio famigliare. Con Giove e Nettuno nel segno sarà meglio fare attenzione. In generale non sono ammesse scorciatoie e azioni poco corrette o rischiose, rispetta ogni scadenza burocratica.

Cancro

Domani qualche Cancro sarà al centro di una sfida d’amore. La Luna in aspetto opposto potrebbe metterci lo zampino e provocare dello scompiglio: meglio fare attenzione anche se, ricordati, Venere sarà ancora dalla tua parte.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti cadere vittima di un incontro speciale, imbatterti in un amore del tutto imprevisto. Sarà un rischio calcolato che varrà la pena vivere. Non te ne pentirai!

Vergine

Domani la Luna in ottimo aspetto potrebbe farti vivere un amore tanto inatteso quanto segreto. Se così fosse, molla ogni riserva e lasciati guidare dalle emozioni. Le stelle saranno dalla tua parte!

Bilancia

Domani occorrerà avere grande prudenza e mantenere la calma. Nel corso della giornata incapperai in alcuni parenti che confermeranno il detto parenti serpenti. Non reagire di petto, ma conserva il sangue freddo.

Scorpione

Domani sentirai crescere una speranza che diventerà, con il passare delle ore, sempre più grande. Finalmente puoi intravedere un futuro più sereno, partendo proprio dall’amore, dal tuo rapporto di coppia. Ti aspetta un weekend decisamente interessante.

Sagittario

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Branko domani sarai impegnato in banca a discutere di questioni importanti. Con Mercurio in aspetto opposto converrà fare attenzione alle scadenze, evitare mosse rischiose e nemmeno fare pese pazze.

Capricorno

Domani, Venere in opposizione potrebbe metterti di fronte a un bivio: la scelta sarà tua. Il tuo amore potrebbe chiederti di rinunciare a qualcosa di importante, di dargli una prova del tuo affetto.

Acquario

Domani dovresti provare a dormire di più, rilassarti, curare la tua forma fisica. Nel corso della giornata ci sarà chi sarà colto da piccolo calo fisico. Meglio rimandare gli impegni più gravosi a un momento migliore.

Pesci

Domani, complice una bellissima Luna, l’amore chiamerà. E sarà come piace a te: un vortice di sentimento e attrazione, una vicinanza che ti fa dimenticare perfino chi sei. Fatti trovare pronto e non perdere questa occasione.