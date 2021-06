Oroscopo di oggi, 24 giugno 2021: Branko e Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di oggi, 24 giugno 2021 di Branko e Paolo Fox. Scopriamo cosa rivelano le stelle per la giornata di oggi attraverso le previsioni astrologiche di due fra gli astrologi più amati di Italia. Che tu sia un segno di aria, fuoco, terra o acqua, leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox e scoprirai in anticipo cosa ti accadrà oggi giovedì 24 giugno.

Oroscopo di oggi 24 giugno 2021: Branko

Secondo l’oroscopo di Branko oggi qualche Ariete dovrà affilare gli artigli e rispondere a una concorrenza piuttosto agguerrita. Il Toro occupato a risolvere un problema, personale, amoroso o di lavoro, saprà alla fine trovare la via giusta. I Gemelli in gara dovranno giocarsela fino all’ultimo, senza cedere di un passo. Oggi il Cancro potrebbe accusare un piccolo disturbo fisico, alle ossa o alla schiena. Possibili colpi di fulmine per i Leone single: abbandonate ogni riserva. Oggi la Vergine sentirà particolare speranza e gioia, merito di una bellissima Luna piena. Come suggerisce l’oroscopo di Branko oggi la Bilancia dovrebbe fare attenzione alla forma fisica. La Luna in aspetto contrario potrebbe provocare qualche fastidio passeggero. Lo Scorpione dovrebbe provare a frequentare un ambiente diverso da quello in cui vive di solito. Per il Sagittario sarà necessario passare al contrattacco e non rimanere fermo. Oggi il Capricorno dovrà impegnarsi per mantenere il senso della misura in amore, mentre l’Acquario sarà sostenuto da un valido team di lavoro. È tempo di osare per i Pesci più ambiziosi. Lanciatevi in un nuovo progetto senza timore.

Oroscopo di oggi 24 giugno 2021: Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi l’Ariete potrebbe sentirsi alquanto insofferente. Avete ancora dei problemi personali da risolvere. Il Toro sarà impegnato a cercare il modo di stare bene, di gratificarsi. Ancora nervosismo e ansia per i Gemelli. Oggi dovrete sforzarsi di mantenere la calma. Il Cancro dovrà sfruttare le prossime giornate, soprattutto da venerdì in poi, per chiarire cosa non va. Come incoraggia a fare l’oroscopo di Paolo Fox oggi il Leone dovrebbe raccogliere il coraggio e dichiararsi a chi gli piace. Avrete ottime possibilità di successo! Oggi la Vergine si sentirà particolarmente stanca e nervosa, mentre la Bilancia dovrà superare un piccolo contrattempo, come un ritardo o una multa, senza perdere le staffe. Grande capacità di azione per lo Scorpione che gli tornerà utile nei prossimi giorni. Oggi il Sagittario sarà stracolmo di vitalità e voglia di fare, mentre per il Capricorno si preannuncia un giovedì sottotono in amore. Cambiamenti in corso per l’Acquario che non potrà più tirarsi indietro. Infine i Pesci correranno il rischio di crogiolare nei ricordi passati. Novità interessanti all’orizzonte.