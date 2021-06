Paolo Fox, Oroscopo estate 2021: previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per l’estate 2021, dedicato a tutti i segni. Finalmente sta per cominciare una nuova estate. È tempo di lasciarsi i problemi alle spalle e scoprire cosa riserveranno le stelle per le prossime settimane. Se sei incuriosito, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per l’estate, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la tua estate sarà molto importante. Luglio sarà un mese stuzzicante per la vita sentimentale. Ecco perché chi ha messo da parte gli affari di cuore, d’ora in poi dovrà provare a recuperare. Sarà un’estate di progetti, di grande recupero. Settembre invece si preannuncia un mese di conferme.

Toro

Si prospetta un’estate che ti permetterà di mettere in chiaro molte situazioni ancora confuse, specie in amore e in famiglia. Da tempo stai trascinando dei problemi sociali, relazionali. Anche se sul fronte lavorativo ti senti poco sicuro, sforzati di contenere la tua agitazione, soprattutto a luglio. Ritrovarsi a discutere in casa sarà facilissimo! Agosto mese di incontri, mentre settembre sarà piuttosto tranquillo. Cerca di eliminare tutto il superfluo.

Gemelli

Durante questa estate sarà importante mettere a posto le questioni di carattere pratico: legale, burocratico o finanziario. È come se dovessi ricominciare da capo. Per fortuna l’amore è protetto. Meglio il mese di luglio rispetto ad agosto. Le coppie reduci da un periodo difficile dovrebbero chiarirsi entro luglio. Agosto si preannuncia un mese più complicato per le relazioni, forse sarai assorbito dal lavoro. Settembre, al contrario, sarà un mese di recupero. Ti aspetta un’estate in cui fare programmi per l’autunno, fare ordine nelle finanze e nel lavoro.

Cancro

Agosto sarà un mese particolarmente importante. Sarà un’estate positiva. Fra poco comincerai a sentire il trigono di Giove che sarà la costante nel 2022. I prossimi sei mesi saranno fondamentali per rimetterti in gioco. I progetti su cui lavorerai adesso saranno utili per il futuro. Le stelle estive favoriranno i grandi progetti di coppia. Occhio solo ai tuoi sbalzi di umore, ignora i timori e la malinconia.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox l’estate potrebbe regalarti belle soddisfazioni, specie a luglio con Venere attiva. Sarà il mese dei grandi incontri: certo è che tu non sei un tipo che si accontenta facilmente! Qualcuno vorrà chiarire un rapporto poco trasparente, alquanto bizzarro. Piccole preoccupazioni sul fronte lavorativo. Nei prossimi mesi le stelle ti inviteranno a fare delle scelte, anche se prese malvolentieri.

Vergine

Non ignorare l’amore! Agosto potrebbe diventare un mese intrigante per gli incontri, le relazioni, a patto che tu riesca a liberare il tuo istinto spesso soffocato dalla ragione. Favoriti i progetti di coppia. Sul lavoro potresti avere piccoli conflitti, contestazioni, invidie che riguardano un contratto, un accordo. Possibili incertezze che dovrai superare nel migliore dei modi. Punta tutto su agosto.

Bilancia

Hai un gran bisogno di amore. Per quel che riguarda i sentimenti dovresti puntare su luglio, mentre gli ultimi dieci giorni di agosto saranno interessanti per il lavoro. Sarà un’estate di ricostruzione. Dovrai buttarti alle spalle la pigrizia, la noia e i timori. Fai solo attenzione alla tua forma fisica. Sfrutta i prossimi tre mesi per recuperare un buon equilibrio interiore dopo una primavera che ti ha messo a dura prova.

Scorpione

Le prime due settimane di luglio ti vedranno impegnato a risolvere un piccolo problema di famiglia, una complicazione improvvisa. In realtà la tua sarà un’estate importante. In agosto e a settembre potrai recuperare bene. Se, però, c’è qualcosa rimasto in sospeso, in amore o nel lavoro, a luglio potrebbe ripresentarsi. Evita le relazioni a distanza o comunque le storie part-time, poco solide. Prova a definire meglio una situazione di lavoro o di denaro. Qualcuno potrebbe decidere a luglio di chiudere tutto. Tieni duro, perché a fine luglio le cose si risolveranno. Le giornate intorno a ferragosto saranno intriganti per i sentimenti.

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox l’estate sarà un periodo che ti aiuterà a recuperare il tempo perduto. Agosto sarà un mese interessante a metà, meglio puntare tutto su luglio. Non promettere mari e monti, perché in agosto le stelle ti metteranno in condizione di rivedere alcuni piani, alcune situazioni. Il 2021 è un anno di cambiamenti profondi. Servirà particolare cautela in agosto, soprattutto con il partner. Non avrai di certo voglia di sentirti soffocato, intrappolato in situazioni complicate. Si preannuncia però un’estate stuzzicante per chi vuole vivere flirt, avventure senza tempo e senza troppe remore.

Capricorno

Se giugno è stato un mese pesante, forse ti sei un po’ chiuso in te stesso, d’ora in avanti dovrai recuperare il tempo perduto. Luglio e agosto verranno in tuo soccorso. Si prospetta un’estate molto importante. Agosto, in particolar modo, sarà un mese perfetto per chi vorrà spingersi oltre e trovare anche nuove soluzioni, in amore e nel lavoro. Non sottovalutare gli incontri che farai in agosto. Agosto e settembre saranno due mesi importanti per rivedere una storia, per fare un passo in avanti, andare a convivere. Non isolarti a luglio! Su di morale, perché stai per iniziare una seconda parte dell’anno molto interessante. Sfrutta questa estate per ritrovare la serenità fuori e dentro di te.

Acquario

D’ora in poi le stelle ti metteranno in condizione di fare scelte radicali in ogni campo della tua vita.. In amore servirà un po’ di prudenza, perché crescerà in te la voglia dipiù libertà. Luglio potrebbe rivelarsi un mese insidioso per chi non si sente del tutto soddisfatto in amore. Emergeranno dei piccoli problemi. Agosto e settembre, invece, saranno mesi migliori, anche per fare nuovi incontri. Ancora tutto in rivoluzione, ma alla fine sarà un bene. Stai cambiando e tu stesso sei alla ricerca di qualcosa di nuovo. Ti aspetta un’estate innovativa, soprattutto da agosto in poi.

Pesci

Avrai una voglia crescente di cancellare un passato difficile, soprattutto sul fronte pratico, lavorativo. Qualcuno è rimasto deluso, qualcun altro dovrà rimboccarsi le maniche e ripartire da zero. Non demoralizzarti, perché dall’autunno in poi avrai una rimonta importante. Sarà un’estate piuttosto complessa dal punto di vista relazionale, famigliare, specie in agosto. Durante questi mesi sarai impegnato a recuperare un po’ di stabilità. Settembre intrigante per i nuovi incontri. Occhio allo Scorpione e al Cancro! Luglio piacevole per fare nuove amicizie.