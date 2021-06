Branko, Oroscopo di domani: sabato 26 giugno 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 26 giugno 2021. L’ultimo weekend di giugno è appena iniziato. Se sei curioso di scoprire cosa ti riserveranno le stelle sabato, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratti dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani mattina il morale sarà a terra. Dovrai sforzarti per contenere il tuo nervosismo, in famiglia e sul lavoro. Per fortuna a partire dalla sera le cose miglioreranno.

Toro

Domani potrai fare un passo verso una maggiore felicità. Se qualcosa non fila liscio, se non ti senti del tutto appagato o ti trascini da tempo un problema, potrai sfruttare Giove favorevole per trovare la soluzione.

Gemelli

Domani si preannuncia una giornata molto stuzzicante, soprattutto alla sera. Più di un Gemelli, disposto a mettersi in gioco, concluderà sabato con una romantica cena a lume di candela.

Cancro

Domani le stelle ti incoraggeranno a concederti una meritata pausa dagli impegni di ogni giorno. Perché non trascorrere il weekend tra mare, sole e relax? Sarà un modo efficace per ricaricare le batterie.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovresti abbandonarti alle emozioni senza forzare le cose. Lascia che gli eventi accadano in maniera naturale: se da un incontro nascerà qualcosa di speciale sarà il tempo a dirlo.

Vergine

Domani dovrai provare a non cadere nella trappola dell‘invidia. Mercurio, tuo protettore, continua a stuzzicare la tua ambizione, ti spinge a fare confronti e valutazioni, sottolinea comportamenti poco corretti da parte dei rivali.

Bilancia

Domani dovresti impegnarti in amore, provare a mantenere il dialogo con il partner, se necessario, mettere un po’ di pepe in una relazione che dura da molti anni. Così facendo il rapporto di coppia potrà crescere e migliorare.

Scorpione

Domani si prospetta una giornata molto interessante, specialmente dal punto di vista pratico. Se avrai tra le mani un’offerta ghiotta, un contratto di lavoro, firma. Non farti scappare questa occasione!

Sagittario

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Branko domani qualche cuore solitario potrebbe imbattersi in un flirt, un’avventura particolarmente eccitante. Forse non sarà la storia della tua vita, ma potrà regalarti momenti ricchi di emozione.

Capricorno

Domani la tua dolce metà potrebbe chiederti una prova d’amore che riveli tutto l’affetto che hai nei suoi confronti. Forse ti chiederà di rinunciare a qualcosa, di prendere una decisione importante per la coppia.

Acquario

Domani dovresti cercare di curare l’amore, non trascurare il rapporto di coppia, altrimenti rischierai di avere problemi. Per questa giornata metti da parte le preoccupazioni di carattere pratico e concentrati sui sentimenti.

Pesci

Domani potresti ritrovarti al centro di una sfida passionale. E ti piacerà! Sei pronto per vivere l’amore come fosse un vortice di sentimento e di attrazione fisica, di emozioni e chimica.